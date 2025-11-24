به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز در میان موج عشق مردمی و نوای مداحی، از میدان شهدای خرم‌آباد به سمت مصلی الغدیر این شهر تشییع شد.

این مراسم با نوای «نسیمی جان‌فزا می‌آید، بوی کرب و بلا می‌آید…» آغاز شد و مردم ولایت‌مدار خرم‌آباد با سینه‌هایی مالامال از عشق و چشمانی اشک‌بار، یک‌بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و مکتب حسینی (ع) به نمایش گذاشتند.

تشییع پیکر پاک این شهیدان که هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) انجام شد، جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی ملت ایران با اهل‌بیت (ع) و ادامه‌دهندگان راه آنها بود.

مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور خرم‌آباد، امروز میزبان پیکر پاک و مطهر چهار شهید گمنام شدند و شور فاطمی خود را در استقبال از شهدا به نمایش گذاشتند.

این شهدای والامقام پس از سال‌ها دوری و انتظار، به آغوش میهن اسلامی بازگشتند تا در دیار سبز لرستان، مردم این سامان میزبان این مهمانان ویژه الهی باشند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان دراین‌رابطه با تأکید بر اینکه این روزها میزبان پیکر چهار شهید گمنام در لرستان بودیم، گفت: در سطح استان کاروان شهدای گمنام به راه انداخته شد.

سرهنگ بهزاد بازوند، تصریح کرد: امروز هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در مرکز استان تشییع پیکر دو شهید را داشتیم و برای تدفین به تهران و شهرستان‌های محل دفن این شهدای عزیز فرستاده خواهند شد.