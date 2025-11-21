سروهای سربلند در دیار فاطمیون؛ استقبال لرستان از شهدای گمنام

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در آستانه ایام پرغم فاطمیه (س) که آسمان دلهای مؤمنان را به سوگ مینشاند، آسمان سرزمین مهر و قیام، لرستان، بار دیگر عطر مردانگی و ایثار را به مشام میرساند. این روزها، پیکر مطهر چهار شهید گمنام که سالها در سکوت و بیتابی خاک، انتظار دیدار میکشیدند، میهمان دلهای شیفته و چشمهای منتظر مردمان این دیار شد تا یکبار دیگر، یادآور این جملهٔ تاریخساز باشند که «آرامش امروز، وامدار خون پاک دیروز است».
این پیکرهای پاک که هویتشان در پردهای از ابهام، به جلوهای از عظمت بینامونشان تبدیل شده، همزمان با روزهای سوگواری حضرت فاطمهٔ زهرا (س)، با استقبال باشکوه و اشکآلود مردمی روبرو شدند که با نثار گل و قرآن، دین خود را به این عزیزان ادا کردند.
مراسم استقبال در خرمآباد با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و لشکری، و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد. پرواز ملکوتی شهدای گمنام از آسمان خرمآباد آغاز شد و سپس کاروانهای نور، حامل پیکرهای پاک، راهی دیگر شهرهای استان از جمله دوره چگنی، کوهدشت، بروجرد، رومشکان، پلدختر و… شدند تا هر شهر و دیاری، سهمی از این میهمانی آسمانی داشته باشد.
مردم در مسیر حرکت کاروان شهدا، با فریاد «لبیک یا خامنهای» و سردادن شعارهای انقلابی، وفاداری خود را به راه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید کردند. صحنههای بهیادماندنی از اشک و اخلاص، زمانی خلق شد که مادران شهید با در آغوش کشیدن تصاویر فرزندان خود، برای این میهمانان آسمانی زمزمهٔ دعا میکردند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در این رابطه با تأکید بر اینکه این روزها میزبان پیکر چهار شهید گمنام در لرستان هستیم، گفت: در سطح استان کاروان شهدای گمنام به راه انداخته شده است.
سرهنگ بهزاد بازوند، تصریح کرد: روز دوشنبه و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در مرکز استان تشییع پیکر این شهدا را خواهیم داشت و برای تدفین به تهران و شهرستانهای محل دفن این شهدای عزیز فرستاده خواهند شد.
