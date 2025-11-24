به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابوالحسن فاطمی صبح امروز در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در شهرکرد اظهار داشت: دشمنان پیامبر اسلام (ص) از همان آغاز با نیت کشتار ایشان وارد میدان شدند، اما امیرالمؤمنین علی (ع) با فداکاری در بستر پیامبر خوابید تا جان خود را فدای رسول خدا کند.
وی افزود: این روحیه ایثار و جانفشانی در طول تاریخ تکرار شد؛ از جمله در سال یازدهم هجری که با وقوع تلخترین کودتای تاریخ بشر، مسیر الهی ولایت منحرف شد و فاطمه زهرا (س) نخستین شهید این راه شد. حضرت زهرا (س) نه تنها همسر علی (ع)، بلکه فدایی مکتب و ولایت بود و فرزندش محسن نیز در همان روزهای نخست به شهادت رسید.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به مظلومیت امیرالمؤمنین (ع) تصریح کرد: حضرت علی (ع) با وجود غربت و بیمهریها، پرچم حق را برافراشت و راه اسلام ناب محمدی (ص) را ادامه داد. امروز نیز انقلاب اسلامی ایران، به برکت خون شهدا و هدایتهای امام راحل، پرچمدار حرکت مستضعفان جهان است.
حجتالاسلام فاطمی با بیان اینکه شهدا در مسیر علی (ع) و فاطمه (س) حرکت کردند، گفت: این شهیدان عزیز، عزیزترین دارایی خود را تقدیم خدا کردند و خانوادههای آنان نیز همچون حضرت زینب (س)، صبور و سرافرازانه در این مسیر ایستادگی کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچکس نمیتواند اجر و پاداش شهدا و خانوادههای آنان را اندازهگیری کند. این پاداش تنها در نزد خدای متعال محفوظ است و ما امروز آمدهایم تا با شهدا تجدید میثاق کنیم و بگوییم که در مسیر ولایت و مکتب اهلبیت (ع) ثابتقدم خواهیم ماند.
