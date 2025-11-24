به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نخستین زمینلرزه با بزرگی ۳.۱ ریشتر در ساعت ۱۰:۵۶:۳۴ امروز سوم آذرماه ۱۴۰۴ در عمق ۱۶ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.
کانون این زمینلرزه در مختصات عرض شمالی ۳۷.۶ درجه و طول شرقی ۴۹.۰۹ درجه گزارش شده و نزدیکترین شهرها به مرکز لرزش شامل پرهسر (۲ کیلومتر)، رضوانشهر (۶ کیلومتر) و اسالم (۱۹ کیلومتر) بودهاند. این نقطه همچنین در فاصله ۵۶ کیلومتری رشت و ۱۰۰ کیلومتری اردبیل قرار دارد.
دقایقی بعد، زمینلرزهای دیگر با بزرگی ۳ ریشتر در ساعت ۱۰:۵۷:۳۷ در همان محدوده رخ داد. این زمینلرزه در عمق ۹ کیلومتری و مختصات ۳۷.۶۴ عرض شمالی و ۴۹.۰۵ طول شرقی ثبت شده است.
این لرزش نیز در فاصله ۴ کیلومتری پرهسر، ۱۳ کیلومتری رضوانشهر و ۱۳ کیلومتری اسالم رخ داده و در حدود ۶۲ کیلومتری رشت و ۹۴ کیلومتری اردبیل بوده است.
بر اساس گزارشهای رسیده، تاکنون خسارتی از این دو زمینلرزه اعلام نشده است.
