وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی در حوالی پره‌سر گیلان

رشت- دو زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۱ و ۳ ریشتر صبح امروز دوشنبه حوالی پره‌سر از توابع گیلان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نخستین زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۱ ریشتر در ساعت ۱۰:۵۶:۳۴ امروز سوم آذرماه ۱۴۰۴ در عمق ۱۶ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

کانون این زمین‌لرزه در مختصات عرض شمالی ۳۷.۶ درجه و طول شرقی ۴۹.۰۹ درجه گزارش شده و نزدیک‌ترین شهرها به مرکز لرزش شامل پره‌سر (۲ کیلومتر)، رضوانشهر (۶ کیلومتر) و اسالم (۱۹ کیلومتر) بوده‌اند. این نقطه همچنین در فاصله ۵۶ کیلومتری رشت و ۱۰۰ کیلومتری اردبیل قرار دارد.

دقایقی بعد، زمین‌لرزه‌ای دیگر با بزرگی ۳ ریشتر در ساعت ۱۰:۵۷:۳۷ در همان محدوده رخ داد. این زمین‌لرزه در عمق ۹ کیلومتری و مختصات ۳۷.۶۴ عرض شمالی و ۴۹.۰۵ طول شرقی ثبت شده است.

این لرزش نیز در فاصله ۴ کیلومتری پره‌سر، ۱۳ کیلومتری رضوانشهر و ۱۳ کیلومتری اسالم رخ داده و در حدود ۶۲ کیلومتری رشت و ۹۴ کیلومتری اردبیل بوده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، تاکنون خسارتی از این دو زمین‌لرزه اعلام نشده است.

