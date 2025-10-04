به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زمین‌لرزه‌ای با بزرگی سه ریشتر در ساعت ۱۹:۳۷:۱۴ امروز شنبه حوالی جایزان در مرز استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

مختصات جغرافیایی این زمین‌لرزه ۳۱ درجه عرض شمالی و ۴۹.۹۱ درجه طول شرقی ثبت شده و عمق آن ۱۱ کیلومتر گزارش شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون زمین‌لرزه شامل جایزان در فاصله ۱۵ کیلومتری، لیکک در فاصله ۲۱ کیلومتری و امیدیه در فاصله ۳۳ کیلومتری قرار دارند. همچنین این رخداد لرزه‌ای در فاصله ۱۲۲ کیلومتری از مرکز استان خوزستان (اهواز) و ۱۶۴ کیلومتری از مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) ثبت شده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این زمین‌لرزه خسارت جانی یا مالی نداشته و بیشتر به‌صورت لرزش خفیف احساس شده است.