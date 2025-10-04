  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۱

زلزله‌ای در مرز خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست

اهواز - زمین‌لرزه‌ای با بزرگی سه ریشتر حوالی جایزان در مرز استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زمین‌لرزه‌ای با بزرگی سه ریشتر در ساعت ۱۹:۳۷:۱۴ امروز شنبه حوالی جایزان در مرز استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

مختصات جغرافیایی این زمین‌لرزه ۳۱ درجه عرض شمالی و ۴۹.۹۱ درجه طول شرقی ثبت شده و عمق آن ۱۱ کیلومتر گزارش شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون زمین‌لرزه شامل جایزان در فاصله ۱۵ کیلومتری، لیکک در فاصله ۲۱ کیلومتری و امیدیه در فاصله ۳۳ کیلومتری قرار دارند. همچنین این رخداد لرزه‌ای در فاصله ۱۲۲ کیلومتری از مرکز استان خوزستان (اهواز) و ۱۶۴ کیلومتری از مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) ثبت شده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این زمین‌لرزه خسارت جانی یا مالی نداشته و بیشتر به‌صورت لرزش خفیف احساس شده است.

