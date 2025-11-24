به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا رمضانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که در شبستان حرم مطهر آقا سید جلال الدین اشرف در آستانه اشرفیه برگزار شد، گفت: ارزش اینگونه مجالس در مردمی بودن آن است و هرچه ارتباط مردم با مجالس اهلبیت (ع) بیشتر باشد، پایداری و برکت آن افزونتر خواهد شد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: بقاع متبرکه باید محفل درس باشند؛ همانطور که مساجد نیز باید محل آموزش قرآن، نهجالبلاغه، نهجالفصاحه، صحیفه سجادیه و احکام باشند تا نسل امروز با معارف اهلبیت (ع) مأنوس شود.
وی با اشاره به برکات معنوی جلسات صبحگاهی، تصریح کرد: این جلسات از روزی و برکت فراوانی برخوردار هستند. ایشان ضمن قدردانی از روحانیون، پیشکسوتان و مؤمنین شهر، تأکید کرد که این مجالس سرمایه رشد معنوی جامعه هستند.
آیتالله رمضانی در ادامه به حدیثی از حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: همه کلمات اهلبیت (ع) نور است؛ زیرا از منبع نور صادر شده و میتواند فکر، اخلاق و رفتار انسان را روشن کند.
وی ضمن تشریح این حدیث، توضیح داد: انسان برای رشد، نیازمند یک «مسیر صعودی» است؛ مسیری که با ایمان، فکر پاک، اخلاق بلند و عمل صالح طی میشود و انسان را به حیات طیب و زندگی پاک میرساند.
وی تأکید کرد: خداوند انسان را به زندگی بینهایت دعوت کرده و راه رسیدن به این حیات، تلاش و زحمت در مسیر ایمان و عمل صالح است.
او افزود: ایمان بدون عمل انسان را دچار خسران میکند و پیامبران آمدهاند تا به ما بیاموزند امور اصلی را اصلی و امور فرعی را فرعی بدانیم و گرفتار جابهجایی ارزشها نشویم.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تعبیر مرحوم علامه حسنزاده آملی که انسان برای «دانایی» و «دارایی» خلق شده، گفت: دارایی حقیقی آن است که همراه انسان بماند، نه دارایی ظاهری چون خانه و ماشین.
آیتالله رمضانی بیان کرد: در نگاه توحیدی، کسی که در مسیر بندگی قرار بگیرد و به مقام «عبدالله» برسد، مقتدر و بینیاز خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حدیث قدسی که انسان را فقیر و محتاج خدا معرفی میکند، گفت: اتصال به غنی مطلق، انسان را از وابستگیها و حاجت بردن نزد دیگران بینیاز میکند.
وی افزود: رسیدن به مقام اخلاص و بندگی، مقدمه رسیدن به غنا و آرامش است.
آیتالله رمضانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: عبادت فقط نماز و اعمال عبادی خاص نیست؛ بلکه هر کاری که برای خدا انجام شود عبادت است. از نشستن و حرف زدن تا کار کردن، طلب روزی حلال، کمک به دیگران، حفظ آبرو، ترک غیبت و حتی خواب شب، همگی میتواند عبادت باشد؛ اگر برای خدا باشد.
به گفته دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، «عبادت خالصانه» پلههای صعود انسان را شکل میدهد و در مقابل، برخی رفتارها مانند تهمت، مچگیری و زمین زدن دیگران، مانع رشد معنوی است.
وی تأکید کرد: ما نیامدهایم دیگران را زمین بزنیم؛ بلکه باید دستگیر باشیم و نخست خودمان را بالا ببریم تا بتوانیم دیگران را نیز یاری کنیم.
آیتالله رمضانی با اشاره به عظمت شخصیت فاطمهزهرا (س) گفت: پیامبر (ص) دست فاطمه (س) را میبوسید؛ نه فقط بهخاطر دختر بودن، همسر علی (ع) بودن یا مادر حسن و حسین (ع) بودن، بلکه بهخاطر عظمت ذاتی شخصیت او.
عضو مجلس خبرگان رهبری به خطبه مشهور حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: این خطبه بهقدری عمیق است که برای شرح آن دهها جلسه نیاز است و بزرگان همچون آیتالله جوادی آملی برای توضیح یک فراز آن ۴۵ دقیقه سخن گفتهاند.
وی در ادامه روایت محبوبی درباره شفاعت حضرت زهرا (س) نقل کرد و گفت: در روز قیامت، حضرت درخواست میکند تا بتواند دستگیر کسانی باشد که محبت اهلبیت را در دل دارند و برای حسین (ع) گریه کردهاند، و خداوند نیز این شفاعت را میپذیرد.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: اگر انسان به اسم الهی و حقیقت ذکر توجه کند، اسرار فراوانی در آن نهفته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری بخشهایی از فرازهای خطبه فاطمی را با صوت قرائت کرد و گفت: این فرازها اسرار احکام و فلسفه عبادات را بیان میکند و نشان میدهد که هر عبادت، آثاری درونی و بیرونی در ساختن انسان دارد.
آیتالله رمضانی در پایان تأکید کرد: سیره و سخنان حضرت فاطمه (س) نقشه جامع رشد انسان است؛ انسانی که اگر با معرفت و عبادت خالصانه حرکت کند، میتواند به قله بندگی و حیات پاک برسد.
