تأکید بر حرکت آتیه صبا به سوی حکمرانی شرکتی

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین معارفه «بهمن برزگر» به عنوان سرپرست جدید شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا و تکریم علیرضا عظیمی‌پور، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.

علاءالدین ازوجی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و تبریک هفته بسیج، با اشاره به اهمیت نقش شرکت‌های اقتصادی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اصل و اساس آن است که ببینیم این شرکت‌ها تا چه حد برای ذی‌نفعان ایجاد ارزش می‌کنند. این مهم‌ترین انتظار بازنشستگان از مجموعه صندوق است.

وی با قدردانی از خدمات علیرضا عظیمی‌پور در دوره مدیریت آتیه صبا بیان کرد: آقای عظیمی‌پور از سرآمدان حوزه بنگاه‌داری هستند و صندوق همچنان از تجربیات ایشان به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی بهره خواهد برد.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تجربه و سوابق بهمن برزگر، سرپرست جدید هلدینگ آتیه صبا، اظهار داشت: آقای برزگر با تجربه ارزشمندی که در سازمان برنامه و بیمه سلامت دارند می‌توانند فضای جدیدی برای ارتقای عملکرد هلدینگ ایجاد کنند.

وی با تأکید بر لزوم حرکت شرکت‌های زیرمجموعه صندوق به سمت حاکمیت شرکتی، شفافیت در عملکرد و حضور مؤثر در بازار سرمایه گفت: دولت و صندوق بنگاه‌دار خوبی نیستند؛ مسیر صحیح گذر از بنگاه‌داری سنتی و اتکا به سازوکارهای بازار سرمایه است. این نگاه باید در آتیه صبا تقویت شود تا بازدهی پورتفو و اثربخشی فعالیت‌ها مستقیماً به بازنشستگان برگردد.

این مقام مسئول ضمن تشریح الزامات مندرج در ماده ۵ و ۲۸ برنامه هفتم پیشرفت درباره صندوق‌های بازنشستگی، خواستار تمرکز بیشتر بر اثربخشی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش دغدغه‌های بازنشستگان و هدایت فعالیت‌های هلدینگ به سمت افزایش بازدهی و ایجاد ارزش افزوده پایدار شد.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری صندوق افزود: صندوق بازنشستگی کشوری با مشکلات درآمدی و ساختاری متعددی روبه‌روست و این مسائل تنها با همکاری همه شرکت‌ها و نگاه تیمی قابل مدیریت است. هدف اصلی ما باید این باشد که بازنشسته دغدغه حداقلی درباره معیشت و بیمه نداشته باشد.

ازوجی همچنین گفت: اگر شفافیت و اثربخشی محقق شود و ارزش به ذی‌نفع نهایی یعنی بازنشستگان عزیز برسد، مسیر درست طی شده است.

گفتنی است، بهمن برزگر، سرپرست جدید شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا که با حکم دکتر علاء الدین ازوجی، به این سمت انتخاب شده است، سابقه‌های مدیریتی و تخصصی متعددی در حوزه‌های برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، سلامت و فناوری دارد که از آن جمله می‌توان به، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار بیمه دی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سلامت ایرانیان، مشاور بیمه سلامت، مدیرعامل شرکت آوای فناوری اطلاعات، عضو هیئت‌مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل، مشاور شورای ملی رقابت و فعالیت در حوزه ارتباطات و فناوری سازمان برنامه‌وبودجه کشور اشاره کرد.