ازوجی: باید سرمایه اجتماعی صندوق بازنشستگان تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی در نشست معارفه «صادق داداشی» به عنوان مشاور عالی و سرپرست جدید حوزه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: بخش زیادی از امور جاری و فوری صندوق با دستور و راهبری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال میشود و حتی چالشهایی که در برخی استانها شاهد آن بودیم، با تدبیر و همدلی برطرف و کاهش یافته است. این اتفاقات نشان میدهد بازنشستگان کشور انتظارات بالایی از ما دارند؛ از موضوع بیمهای تا سایر خدمات رفاهی و این مطالبهگری مسئولیت ما را سنگینتر میکند.
وی با تأکید بر اهمیت بازسازی اعتماد میان بازنشستگان و صندوق بازنشستگی کشوری افزود: بیاعتمادی اجتماعی گذشته، نباید به درون صندوق تسری یابد. باید با خدمت بهتر و تکریم شایستهتر، سرمایه اجتماعی بین صندوق و بازنشستگان را بازسازی کنیم. این تعامل دوسویه است؛ ما باید در چارچوب قانون، به بهترین شکل پاسخگوی نیازهای بازنشستگان باشیم و در عین حال از ظرفیتهای آنان نیز بهره ببریم.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه گفت: در دهه اخیر تغییرات مکرر مدیریتی باعث شده است نظام مدیریتی صندوقها به سمت تصمیمات کوتاهمدت حرکت کند. در حالیکه در دنیا صندوقهای بازنشستگی بر اساس نگاه بلندمدت و بین نسلی طراحی و اداره میشوند تا بتوانند سرمایهگذاری، صیانت از داراییها و محاسبات دقیق را با دقت و ثبات انجام دهند.
ازوجی افزود: ثبات در اقتصاد کلان شرط لازم برای پایداری صندوقهاست، اما کافی نیست. برای عبور از وضعیت موجود، باید چشمانداز میانمدت و بلندمدت روشنی برای این صندوق طراحی و برنامهای قابل رصد و ارزیابی تدوین و یا تکمیل شود.
وی با اشاره به لزوم تقویت ارتباط صندوق با شرکتهای تابعه و استانها خاطرنشان کرد: ارتباط صندوق با هلدینگها و نیز با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانها نیاز به بازنگری دارد. این مسئله باید تقویت شود تا مراودات استانی و تعامل با استانداریها افزایش یابد. همچنین خانههای امید که با هدف نشاط و همدلی ایجاد شدند؛ لازم است توجه بیشتری به بازسازی جایگاه این خانهها داشته باشیم.
ازوجی همچنین از تشکیل «گروه مشورتی راهبری صندوق» خبر داد و گفت: این گروه متشکل از افراد برجسته و باتجربه خواهد بود که نظرات مشورتی خود را در موضوعات مرتبط با معاونتها، هلدینگها و مدیریتها ارائه خواهند داد تا تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای نهایی در مسیر علمی و کارشناسی پیش برود.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین ازخدمات و تلاشهای «محمدرضا وقفی» مدیرکل پیشین حوزه مدیرعامل صندوق قدردانی کرد و با آرزوی توفیق برای دکتر داداشی، سرپرست جدید حوزه مدیرعامل، اظهار داشت: مدیریت حوزه مدیرعامل به منزله نخ تسبیح در درون صندوق است؛ اگر این نخ تضعیف شود، بیثباتی مدیریتی را به بار خواهد آورد. باید با هماهنگی کامل و پرهیز از حاشیه، امور بازنشستگان و تعامل با مجلس و سایر نهادها را با دقت و اقناعسازی دنبال کنیم.
ازوجی تأکید کرد: پستها و جایگاههای مدیریتی همچون کتابهای نفیسی هستند که به امانت در اختیار ما قرار گرفتهاند. هیچکس مالک آنها نیست و آنچه باقی میماند عملکرد و میراثی است که برای صندوق و ذینفعانش بهجا میگذاریم.
همدلی و خرد جمعی، مسیر موفقیت و پویایی صندوق بازنشستگی
صادق داداشی نیز در این نشست، ضمن قدردانی از حسن نظر و اعتماد دکتر علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق، و تقدیر از تلاشهای مدیرکل پیشین حوزه مدیرعامل گفت: به سهم خود از زحمات آقای وقفی تشکر و برای ایشان در ادامه مسیر حرفهای آرزوی توفیق دارم.
وی افزود: افتخار بزرگی است که در مجموعهای خدمت میکنم که مأموریت آن، حفظ و ارتقای اطمینان بازنشستگان عزیز و صیانت از سرمایه نسلی آنان است و با باور به اینکه توفیق در این مسیر، حاصل همدلی و خرد جمعی است، تلاش خواهم کرد با همکاری مدیران و همکاران دلسوز صندوق، فضایی منسجم، کارآمد و هدفگرا در حوزه مدیریت عالی ایجاد شود تا همه ظرفیتهای موجود در خدمت به ذینفعان و اعتلای صندوق بهکار گرفته شود.
سرپرست جدید حوزه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: یقین دارم تجربههای ارزشمند گذشته، در کنار نگاه آیندهمحور مجموعه، میتواند مسیر تازهای از همکاری مؤثر و نتیجهمحور را رقم بزند و از همه همکاران بزرگوار برای حسن استقبال و همراهیشان صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم در کنار یکدیگر، گامهای تازه ای در مسیر تعالی و کارآمدی برداریم.
