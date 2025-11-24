آلودگی هوا مسابقات فوتبال استان تهران را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال استان تهران، با توجه به افزایش قابل توجه شاخص آلودگی هوا در سطح استان تهران و در راستای صیانت از سلامت بازیکنان، کادر فنی و سایر عوامل برگزاری مسابقات، تمامی فعالیت‌ها و دیدارهای فوتبال و فوتسال استان تهران تا پایان هفته جاری (از دوشنبه مورخ سوم آذرماه تا جمعه مورخ هفتم آذرماه سال ۱۴۰۴) لغو شد.

علی پورمند، رئیس کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان تهران، با تأیید این تصمیم اظهار کرد: اولویت همیشگی هیئت فوتبال استان تهران همواره حفظ سلامت ورزشکاران است و با توجه به استمرار آلودگی هوا، ادامه برگزاری مسابقات می‌توانست خطرات جدی برای سلامت بازیکنان ایجاد کند.

وی افزود: از سرگیری مسابقات تنها پس از بهبود شرایط کیفی هوا و دریافت گزارش‌های رسمی از مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.