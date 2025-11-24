  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

پنجره مهر؛

تداوم آلودگی شدید هوا روز دوشنبه در ارومیه

ارومیه- در حال حاضر آلودگی هوای ارومیه بعد از چند روز متوالی همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6666911

    • مرتضی شریفی IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      0 0
      اوضاع استان خیلی خرابه مسوولان خوابن؟؟؟

