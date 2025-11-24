https://mehrnews.com/x39GKr ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳ کد خبر 6666911 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳ پنجره مهر؛ تداوم آلودگی شدید هوا روز دوشنبه در ارومیه ارومیه- در حال حاضر آلودگی هوای ارومیه بعد از چند روز متوالی همچنان ادامه دارد. دریافت 49 MB کد خبر 6666911 کپی شد مطالب مرتبط آلودگی هوا مسابقات فوتبال استان تهران را تعطیل کرد سهنرخی شدن بنزین؛ گامی بهسوی انضباط مصرف و اصلاح ساختار انرژی موسوی: تداوم آلودگی هوا در آذربایجان غربی؛ وضعیت هوای ۵ شهر ناسالم است جو پایدار همراه با افزایش آلایندهها را در کشور برچسبها محیط زیست آذربایجان غربی آلودگی هوا ارومیه
