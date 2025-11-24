  1. استانها
  2. کردستان
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

طرح معنوی «گام‌های آسمانی» در مدارس استثنایی کردستان آغاز شد

سنندج- رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان از اجرای طرح آموزشی و تربیتی «گام‌های آسمانی» در مدارس استثنایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌ها کردستان با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در بین دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، اظهار کرد: طرح «گام‌های آسمانی» با هدف آموزش عملی وضو و نماز به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از پایه اول تا دوازدهم در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح به روش‌های حضوری و غیرحضوری و با استفاده از فناوری‌های نوین، به شیوه‌ای تدریجی و گام به گام طراحی شده است تا دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به راحتی بتوانند نماز و آداب دینی را درک و اجرا کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در ادامه گفت: مخاطبان این طرح دانش‌آموزان دختر و پسر با نیازهای ویژه از مقاطع مختلف تحصیلی هستند که شامل دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم، پیش‌حرفه‌ای و کاردانش می‌شود.

وی تصریح کرد: این طرح برای تمام دانش‌آموزان با نیازهای ویژه که در مدارس استثنایی استان کردستان تحصیل می‌کنند، طراحی شده است و با توجه به تفاوت‌های فردی و نیازهای خاص هر گروه از دانش‌آموزان، محتوای آموزشی به شکل متناسب و قابل فهم ارائه خواهد شد.

مشارکت خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی در موفقیت طرح

اقبال خانی در ادامه بر اهمیت مشارکت خانواده‌ها، مساجد و نهادهای فرهنگی در اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: برای موفقیت هرچه بیشتر طرح «گام‌های آسمانی»، همکاری خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اضافه کرد: "هدف اصلی این است که با تقویت انس دانش‌آموزان با قرآن کریم و اقامه نماز، علاوه بر تقویت هویت دینی، فرهنگ سواد قرآنی نیز در میان دانش‌آموزان گسترش یابد این طرح همچنین با هدف استعدادیابی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی خارج از محیط مدرسه، به رشد و شکوفایی دانش‌آموزان کمک خواهد کرد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در ادامه به آثار تربیتی و اخلاقی آموزش نماز اشاره کرد و افزود: آموزش نماز در دوره ابتدایی و به ویژه برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، تأثیر عمیقی در پرورش شخصیت و تقویت اخلاق و عواطف آنان دارد.

وی تصریح کرد: اجرای طرح «گام‌های آسمانی» به عنوان یک گام مؤثر در راستای ارتقا بهداشت جسمی و روانی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، موجب رشد معنوی و تربیتی آنان خواهد شد.

توجه به تفاوت‌ها و ظرفیت‌های فردی در آموزش نماز

خانی با اشاره به ضرورت توجه به تفاوت‌ها و نیازهای فردی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در آموزش نماز گفت: در آموزش آداب نماز باید به ظرفیت‌ها، استعدادها و شرایط فردی دانش‌آموزان توجه ویژه‌ای شود تا این آموزش به شکلی مؤثر و متناسب با توانمندی‌های هر فرد صورت گیرد.

وی افزود: این رویکرد نه تنها به تسهیل فرآیند یادگیری عبادی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد خودباوری و تعهد دینی در دانش‌آموزان خواهد بود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در پایان، ترویج نماز و آداب دینی را یک نوع سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: نماز به عنوان نخستین ستون دین در محاسبه اعمال انسان، نقشی بنیادین در تربیت و تهذیب شخصیت فردی دارد.

وی همچنین به ارتباط مستقیم ترویج نماز با کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: اگر آموزش و پرورش در بخش دینی و تربیتی به نتیجه مطلوب برسد، می‌توانیم به رشد فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه امیدوار باشیم.

خانی به موفقیت طرح «گام‌های آسمانی» در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در سال تحصیلی گذشته، طرح «سودای بندگی» در ۳۸ مدرسه و ۱۵۰ کلاس درس برای بیش از ۹۴۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه در استان اجرا شد و امسال نیز این طرح با قوت بیشتری در مدارس استثنایی کردستان ادامه خواهد یافت.

