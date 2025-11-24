به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانهها کردستان با اشاره به اهمیت نهادینهسازی فرهنگ اقامه نماز در بین دانشآموزان با نیازهای ویژه، اظهار کرد: طرح «گامهای آسمانی» با هدف آموزش عملی وضو و نماز به دانشآموزان با نیازهای ویژه از پایه اول تا دوازدهم در استان برگزار میشود.
وی افزود: این طرح به روشهای حضوری و غیرحضوری و با استفاده از فناوریهای نوین، به شیوهای تدریجی و گام به گام طراحی شده است تا دانشآموزان با نیازهای ویژه به راحتی بتوانند نماز و آداب دینی را درک و اجرا کنند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در ادامه گفت: مخاطبان این طرح دانشآموزان دختر و پسر با نیازهای ویژه از مقاطع مختلف تحصیلی هستند که شامل دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم، پیشحرفهای و کاردانش میشود.
وی تصریح کرد: این طرح برای تمام دانشآموزان با نیازهای ویژه که در مدارس استثنایی استان کردستان تحصیل میکنند، طراحی شده است و با توجه به تفاوتهای فردی و نیازهای خاص هر گروه از دانشآموزان، محتوای آموزشی به شکل متناسب و قابل فهم ارائه خواهد شد.
مشارکت خانوادهها و نهادهای فرهنگی در موفقیت طرح
اقبال خانی در ادامه بر اهمیت مشارکت خانوادهها، مساجد و نهادهای فرهنگی در اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: برای موفقیت هرچه بیشتر طرح «گامهای آسمانی»، همکاری خانوادهها و نهادهای فرهنگی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی اضافه کرد: "هدف اصلی این است که با تقویت انس دانشآموزان با قرآن کریم و اقامه نماز، علاوه بر تقویت هویت دینی، فرهنگ سواد قرآنی نیز در میان دانشآموزان گسترش یابد این طرح همچنین با هدف استعدادیابی و توسعه فعالیتهای فرهنگی خارج از محیط مدرسه، به رشد و شکوفایی دانشآموزان کمک خواهد کرد.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در ادامه به آثار تربیتی و اخلاقی آموزش نماز اشاره کرد و افزود: آموزش نماز در دوره ابتدایی و به ویژه برای دانشآموزان با نیازهای ویژه، تأثیر عمیقی در پرورش شخصیت و تقویت اخلاق و عواطف آنان دارد.
وی تصریح کرد: اجرای طرح «گامهای آسمانی» به عنوان یک گام مؤثر در راستای ارتقا بهداشت جسمی و روانی دانشآموزان با نیازهای ویژه، موجب رشد معنوی و تربیتی آنان خواهد شد.
توجه به تفاوتها و ظرفیتهای فردی در آموزش نماز
خانی با اشاره به ضرورت توجه به تفاوتها و نیازهای فردی دانشآموزان با نیازهای ویژه در آموزش نماز گفت: در آموزش آداب نماز باید به ظرفیتها، استعدادها و شرایط فردی دانشآموزان توجه ویژهای شود تا این آموزش به شکلی مؤثر و متناسب با توانمندیهای هر فرد صورت گیرد.
وی افزود: این رویکرد نه تنها به تسهیل فرآیند یادگیری عبادی کمک میکند، بلکه زمینهساز ایجاد خودباوری و تعهد دینی در دانشآموزان خواهد بود.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان در پایان، ترویج نماز و آداب دینی را یک نوع سرمایهگذاری فرهنگی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: نماز به عنوان نخستین ستون دین در محاسبه اعمال انسان، نقشی بنیادین در تربیت و تهذیب شخصیت فردی دارد.
وی همچنین به ارتباط مستقیم ترویج نماز با کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: اگر آموزش و پرورش در بخش دینی و تربیتی به نتیجه مطلوب برسد، میتوانیم به رشد فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان با نیازهای ویژه امیدوار باشیم.
خانی به موفقیت طرح «گامهای آسمانی» در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: در سال تحصیلی گذشته، طرح «سودای بندگی» در ۳۸ مدرسه و ۱۵۰ کلاس درس برای بیش از ۹۴۰ دانشآموز با نیازهای ویژه در استان اجرا شد و امسال نیز این طرح با قوت بیشتری در مدارس استثنایی کردستان ادامه خواهد یافت.
