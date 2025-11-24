قم یکپارچه در ماتم دخت نبی مکرم اسلام و حرم بانوی کرامت غرق عزای فاطمی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت مادر سادات دخت رسول گرامی اسلام، شهر مقدس قم با فضایی حزنآلود و عزاداریهای گسترده، میزبان هیئات مذهبی و زائرانی از داخل و خارج کشور است.
از نخستین ساعات روز شهادت صدیقه طاهره، دستههای عزاداری و زنجیرزنی از اقصی نقاط شهر مقدس قم راهی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شدند تا مراسم سوگواری را در جوار بارگاه این بانوی بزرگ اسلام برگزار کنند.
حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها از روزهای گذشته با پارچهنوشتههای سیاه که به نام حضرت زهرا سلام الله علیها مزین شده، سیاهپوش شد و فضای حرم را حال و هوای عزای فاطمیه فرا گرفت.
بیوت مراجع و علما با سیاهپوش شدن، میزبان مراسم عزاداری و روضهخوانی هستند و سخنرانیهای مذهبی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
دستههای عزاداری با نوای روضه، در خیابانهای منتهی به حرم مطهر حرکت میکنند تا با حضور در بارگاه بانوی کرامت، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه ایشان تسلیت بگویند.
همزمان با سراسر کشور، ۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس نیز صبح روز شهادت صدیقه طاهره با حضور گسترده مردم در شهر مقدس قم تشییع شدند.
مراسم تشییع از مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام تا حرم مطهر بانوی کرامت، برگزار شد.
دسته عزاداری ویژه شهادت صدیقه طاهره نیز همانند سالهای گذشته از خیابان شهدا تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور آیت الله وحید خراسانی، از مراجع عظام تقلید، به حرکت درآمد.
در این ایام، حضور زائران پاکستانی و عراقی در شهر قم پررنگ است و شیعیان عزادار این کشور از شب گذشته تاکنون به صورت گروهی در حرم مطهر بانوی کرامت به عزاداری پرداختهاند.
موکبهای ستاد خادمان ملیکه ایران نیز در میدان امام خمینی (ره) و اطراف حرم مطهر برپا شده و از روزهای گذشته تا شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خدمات رفاهی و پذیرایی از زائران و مجاوران را ارائه میدهند.
همچنین، موکبهای خدماتی در محل عوارضی و ورودیهای شهر مقدس قم از روزهای گذشته فعال شدهاند تا پذیرای زائران و مسافران باشند و تسهیلات لازم برای حضور آنان در مراسم فراهم شود.
در اطراف حرم مطهر بانوی کرامت موکب ها و ایستگاههای صلواتی دایر شده و با نذورات از عزاداران فاطمی پذیرایی میشود.
جای جای شهر مقدس قم سپاه پوش شده و مراسم روضه و عزاداری در هر کوی و برزنی برپاست و عاشقان مکتب فاطمی سوگوار شهادت دخت نبی مکرم اسلام هستند.
همزمان با سالروز شهادت امالمقاومه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، شهر مقدس قم با برپایی دستههای عزاداری و حضور گسترده زائران و هیئات مذهبی غرق در سوگواری و ماتم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت مادر سادات دخت رسول گرامی اسلام، شهر مقدس قم با فضایی حزنآلود و عزاداریهای گسترده، میزبان هیئات مذهبی و زائرانی از داخل و خارج کشور است.
نظر شما