۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸
استانها همدان
تشییع و تدفین شهید گمنام در همدان
همدان-مراسم باشکوه بدرقه و تدفین شهید گمنام در همدان با حضور مردم و مسئولین برگزار شد.
