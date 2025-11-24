  1. استانها
  2. گیلان
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

طبخ ۳۰۰ دیگ آش نذری همزمان با ایام فاطمیه در شفت

شفت- در این فیلم، طبخ ۳۰۰ دیگ آش نذری همزمان با ایام فاطمیه، به همت ستاد ضیافت فاطمی در شفت را مشاهده می‌کنید.

