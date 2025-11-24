https://mehrnews.com/x39GJF ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰ کد خبر 6666873 استانها گیلان استانها گیلان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰ طبخ ۳۰۰ دیگ آش نذری همزمان با ایام فاطمیه در شفت شفت- در این فیلم، طبخ ۳۰۰ دیگ آش نذری همزمان با ایام فاطمیه، به همت ستاد ضیافت فاطمی در شفت را مشاهده میکنید. دریافت 40 MB کد خبر 6666873 کپی شد مطالب مرتبط خدمات مواکب اربعینی شفت قابل تقدیر است شخصیت فاطمه(س) ترکیبی شگفتانگیز از شکوه و فروتنی؛اثری جامع برای معرفت آمیختگی عشق فاطمی و غیرت کرمانشاهی؛ روایت یک بدرقه تاریخی مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در میدان هفتم تیر برچسبها نذری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شفت
