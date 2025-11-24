دیدار مدیر اجرایی سازمان گفتگوی بشردوستانه با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزار مهر، «دیوید هارلند» مدیر اجرایی مرکز گفتگوی بشردوستانه، به همراه سه نفر از مدیران ارشد این نهاد صبح امروز دوشنبه در حاشیه نشست مجمع مسقط با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، در خصوص روندها و تحولات بینالمللی بهویژه چالشها و خطرات موجود علیه صلح و امنیت بینالمللی در پرتوی نقضهای فاحش حقوق بینالملل و اصول منشور ملل متحد بحث و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به شرایط پرالتهاب جهان از جمله منطقه غرب آسیا به واسطه یکجانبهگرایی ستیزهجویانه آمریکا و تجاوزات و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه ملتهای منطقه، تاکید کرد مقابله با این روند مستلزم مسئولیتپذیری و اقدام مؤثر از سوی همه دولتها و جامعه مدنی بینالمللی جهت صیانت از دستاوردهای تمدن انسانی و حراست از صلح و حاکمیت قانون میباشد.
«دیوید هارلند» نیز دیدگاههای خود را در مورد اهمیت تقویت دیپلماسی بهعنوان تنها ابزار مؤثر برای صلحسازی و حل اختلافات بیان کرد.
لازم به ذکر است نشست امسال مجمع مسقط با موضوع تقویت نهاد میانجیگیری و دیپلماسی، با همکاری مرکز گفتگوهای بشردوستانه (مستقر در ژنو) و وزارت امور خارجه عمان و نروژ برگزار میشود.
نظر شما