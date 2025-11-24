  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با عراقچی

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با وزیر امور خارجه در مسقط دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هانس گروندبرگ» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن صبح امروز در مسقط با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن گزارشی از تحولات مرتبط با یمن ارائه کرد و خواستار تداوم حمایت‌های ایران از نقش و تلاش‌های سازمان ملل برای کمک به بهبود اوضاع و پیگیری روند صلح در یمن شد.

وزیر امور خارجه ضمن محکوم‌کردن تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه همزمان با تداوم محاصره و اعمال تحریم علیه یمن، نسبت به پیامدهای قانون‌شکنی اسرائیل در گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه هشدار داد.

کد خبر 6666895
حسین کشتکار

