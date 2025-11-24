  1. استانها
موسوی: تداوم آلودگی هوا در آذربایجان غربی؛ وضعیت هوای ۵ شهر ناسالم است

ارومیه - معاون محیط انسانی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از تداوم آلودگی هوای ۵ شهر استان امروز (دوشنبه) خبر داد و گفت: کیفیت هوای این شهرها ناسالم برای گروه های سنی حساس است.

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای سطح شهرهای ارومیه، مهاباد و شاهین دژ، پیرانشهر و خوی در حال حاضر وضعیت کیفیت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم است.

وی ادامه داد: شاخص آلودگی هوا در مهاباد ۱۷۲، پیرانشهر به عدد ۱۷۴ رسیده که بیانگر وضعیت «ناسالم» است، همچنین شاخص آلودگی در ارومیه ۱۲۸، شاهین دژ ۱۴۵ و خوی ۱۳۸ اعلام شده که همگی برای گروه‌های حساس ناسالم به شمار می‌روند.

معاون محیط زیست انسانی محیط زیست آذربایجان غربی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از حضور و فعالیت در فضای باز پرهیز کنند و سایر شهروندان نیز مدت و شدت فعالیت‌های بیرونی خود را کاهش دهند.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت عمومی در کاهش آلودگی هوا گفت: روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، فعالیت‌های عمرانی و هر اقدامی که موجب افزایش آلاینده‌ها شود، ممنوع است و شهروندان باید از انجام آن خودداری کنند.

موسوی راهکارهایی مانند کاهش استفاده از خودروهای شخصی، افزایش بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی، دقت در سوخت‌گیری و جلوگیری از سرریز سوخت، و همچنین کنترل فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده را از اقدامات ضروری برای بهبود هوا برشمرد.

معاون محیط زیست انسانی محیط زیست آذربایجان غربی همچنین از تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اطلاع‌رسانی پلیس راهور درباره کاهش تردد خودروهای تک سرنشین خبر داد.

    • محبت زاده IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      علت این آلودگی از چیه؟؟؟؟
    • مهماندار IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      تو این روزها که اکثر شهرهای کشور دچار آلودگی هوا شدن یه خسته نباشین به همه کارگران زحمت کش که شب و روز ندارن وبدون تعطیلی کار میکنن داشته باشیم

