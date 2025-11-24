  1. استانها
  2. همدان
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

تشییع و تدفین شهید گمنام در شهر کرفس

همدان-شهید گمنام دفاع مقدس با حضور و همراهی پرشور مردم و مسئولین تشییع و در شهر کرفس از توابع درگزین تدفین شد.

