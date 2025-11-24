https://mehrnews.com/x39GL7 ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷ کد خبر 6666945 استانها همدان استانها همدان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷ تشییع و تدفین شهید گمنام در شهر کرفس همدان-شهید گمنام دفاع مقدس با حضور و همراهی پرشور مردم و مسئولین تشییع و در شهر کرفس از توابع درگزین تدفین شد. دریافت 28 MB کد خبر 6666945 کپی شد مطالب مرتبط ستاره های آسمانی چشم زاهدان را روشن کردند استقبال پیکر شهید گمنام در دیار گروس تشییع شهدای گمنام در شهرکرد دشمن نتوانست راه و فرهنگ امام خمینی را محو کند تشییع پیکر شهدای گمنام در سمنان برچسبها شهید گمنام همدان درگزین
