ستاره های آسمانی چشم زاهدان را روشن کردند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در آئینی آمیخته با سوگ فاطمی و عطر ایثار، مردم زاهدان با حضور پرشور خود چهار ستاره آسمانی و سرمایههای ملی را بدرقه کردند؛ لحظههایی که شهر در نور شهدا غرق شد و خاطرهای ماندگار از مقاومت و ولایتمداری در دلها نشاند.
حضور شهدای گمنام نشان میدهد که جایگاه این عزیزان در میان اقوام مختلف سیستان و بلوچستان فراتر از یک احترام ظاهری است؛ آنان شهدا را تکیهگاه اعتقادی و سرمایه معنوی امنیت و وحدت میدانند.
برای مردمی که وفاداری به ارزشهای دینی و ملی بخش مهمی از فرهنگشان است، شهدا نماد ایستادگی، غیرت و دفاع از وطناند. نقش شهدا در تحکیم امنیت مرزی و ایجاد آرامش در منطقه، اهمیت آنان را دوچندان کرده است.
همزمانی تشییع این شهدا در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، حس و حال معنوی خاصی را میرساند؛ گویی عطر سیره فاطمی با بدرقه لالههای گلگون در زاهدان درآمیخته و جلوهای از مقاومت، ولایتمداری و سرمایه ملی را در دلهای مردم زنده کرده است.
رفتار و منش شهدا برگرفته از سیره حضرت زهرا (س) است
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین درسی که ما از شهدا و از حضرت زهرا سلاماللهعلیها میگیریم، درس مقاومت و ایستادگی است. این بزرگواران به ما نشان دادند که چگونه باید تا آخرین لحظه، تا آخرین توان و حتی تا آخرین قطره خون، پای ولایت و حقیقت بایستیم و مسیر را رها نکنیم.
حجت الاسلام سعید جان آبادی ادامه داد: زندگی حضرت زهرا (س) را که مرور میکنیم، میبینیم که ایشان در سختترین شرایط، نهتنها عقبنشینی نکردند، بلکه با صلابت و آگاهی در کنار ولایت باقی ماندند. این همان روحیهای است که بعدها در رفتار و منش شهدا تکرار شد؛ همان پایبندی، همان وفاداری و همان ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدها.
وی تاکید کرد: شهدا به ما آموختند که اگر حق را شناختهایم، باید برای آن بایستیم و پشت ولایت را خالی نکنیم.
شهدا برای ما مسئولیت هستند
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: آنچه امروز میتواند جامعه ما را بیمه کند، همین روحیه است؛ روحیهای که از مکتب حضرت زهرا (س) سرچشمه گرفته و در خون شهدا تداوم یافته است. این مکتب به ما میگوید که در هر شرایطی باید همراه ولایت باشیم؛ چه در میدان جنگ، چه در میدان فرهنگ، چه در عرصه اجتماع.
وی در پایان گفت: شهدا برای ما فقط نام نیستند؛ هرکدام یک راه، یک پیام و یک مسئولیتاند. اگر واقعاً دلسوز جامعه، دین و آینده فرزندانمان هستیم، باید همان راه را ادامه دهیم.
جان آبادی خاطرنشان کرد: امروز هم همان شعار و همان سخن در دلهای ما جاری است: یا علی. این یعنی آغاز حرکت، یعنی تکیه بر ولایت و یعنی وفاداری
اخلاص؛ مهمترین پیام شهدا برای ماست
جانباز ۸ سال دفاع مقدس و دبیر جبهه مردمی و فرهنگی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پیام مردم ما از شهدا پیام ادای تکلیف است؛ پیام حقیقت آیات قرآن، پیام معامله با خدا و پیام اخلاص است.
حسنعلی نوری ادامه داد: آن چیزی که در طول این سالهای بعد از پیروزی انقلاب برای مردم ما ملموس شد، تجلی جایگاه ویژه شهدا برای پیشبرد آرمانهای این انقلاب است؛ آرمانهایی که طبیعتاً زنده نگه داشتن احکام متعالی اسلام را دنبال میکند.
وی افزود: در مناسبتهای خاصی مثل سالروز شهادت حضرت صدیقه اطهر (س) چند سالی است که در جایجای ایران اسلامی شهدای گمنام بر دوش آحاد مردم تشییع میشوند، ما پیام روشنتری را از شهدای گمنام دریافت میکنیم و آن حقیقت اخلاص این شهیدان است.
جانباز ۸ سال دفاع مقدس بیان کرد: تشییع این شهدا، دیدن این شهدا و گمنامیشان، کمک میکند ما راز مفقودالاثر بودن قبر شهید عزیز اسلام، حضرت زهرا (س) را بیشتر از گذشته درک کنیم.
تشییع هرساله شهدا تلنگری برای بیدار شدن از خواب غفلت برای همه ماست
وی افزود: شاید تشییع شهدای گمنام تلنگری است که هر سال به همه ما زده میشود؛ تلنگری برای اینکه ببینیم نسبت ما با این شهدا چیست. این عزیزان تمام داشتههای خود را در راه خدا هدیه کردند و حاضر شدند از آنها حتی اسمی هم باقی نماند. بنابراین وظیفه ما زنده نگه داشتن نام و یاد این شهدا و انتقال پیام خون آنهاست؛ پیامهایی که انشاءالله زمینهساز تمدن نوین اسلامی و ظهور مولا و مقتدای ما در سراسر کره زمین خواهد بود.
بیداری وجدانهای آزاد جهان ثمره اصلی خون شهداست
نوری ادامه داد: من، بهعنوان یک رزمنده کوچک دوران دفاع مقدس، گاهی وقتها فکر میکنم ثمره خون همرزمانم چه شد. گاهی در فضای اجتماع مسائلی و معضلاتی را میبینیم که ممکن است برای خانوادههای شهدا رنجآور باشد. اما وقتی از بالا به فضای کلی عالم نگاه میکنیم، آنوقت میتوانیم آرامش داشته باشیم؛ چون ثمره خون شهدای ما، چه در دوران دفاع مقدس و چه در دفاع از حرم و جبهه بزرگ مقاومت، بیداری وجدانهای آزاد در کل دنیاست.
وی تاکید در پایان تاکید کرد: ثمرهاش شکل گرفتن جبهه بزرگ حق علیه باطل است. و ما امید داریم که پیروزی حق بر باطل و تعجیل در ظهور فرمان و مولا و مقتدایمان محقق شود.
نوع نگاه به جهان و مسائل آن شهدا را متمایز از بقیه مردم کرد
کارشناس تشکلها و هیئتهای مذهبی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر به اهمیت درسهایی که میتوان از شهدا گرفت اشاره کرد و گفت: اینکه ما از شهدا چه درسی میگیریم و شهدا چه پیامی برای امروز ما دارند، خود یک دنیا حرف است.
محمد عباسیان بیان کرد: اگر زندگی شهدا، رفتارشان و دیدگاهشان را نسبت به مسائل مختلف بررسی کنیم، درمییابیم که آنها فرشتههایی دور از دسترس یا انسانهایی جدا از زندگی ما نبودند. شهدا دقیقاً از متن همین جامعه و همین مردم بودند.
وی تأکید کرد: آنچه شهدا را متمایز کرد، نوع نگاهشان به جهان و مسائل پیرامونشان بود.
درس گرفتن از شهدا مسیر زندگی ما را تغییر میدهد
کارشناس تشکلها و هیئتهای مذهبی سیستان و بلوچستان توضیح داد: شهدا به همه چیز با یک نگاه زیبا و متفاوت نگاه میکردند. باورهایشان نسبت به آنچه در اطرافشان میگذشت با عموم مردم فرق داشت. اگر بخواهیم از شهدا درس بگیریم، قبل از هر چیز باید نگاهمان را زیبا کنیم و متفاوت ببینیم. یک نگاه روشن، پاک و امیدوار به جهان اطراف، همان چیزی است که میتواند مسیر زندگی ما را هم تغییر دهد.
وی در پایان به اعتماد شهدا به خدا اشاره کرد و افزود: در تمام مسائل زندگی، حتی در روزمرگیها، باید یک اعتماد واقعی و عمیق به خدای خود داشته باشیم. اگر این اعتماد فراتر از باورهای معمول ما باشد، آنوقت میتوانیم بگوییم که درس واقعی را از محضر شهدا گرفتهایم.
شهدا در سیستان و بلوچستان تنها نامهایی مقدس نیستند، بلکه راه، پیام و مسئولیتی برای امروز جامعه بهجا گذاشتهاند. مقام آنان در نگاه مردم این استان با ایمان، ولایتمداری و فهم عمیق از مفاهیم دینی پیوند خورده است.
از تشییع شهدای گمنام تا الگوگیری از مکتب حضرت زهرا (س)، همه نشان میدهد که فرهنگ مقاومت و ایستادگی زنده است. این میراث معنوی، نهتنها گذشته را معنا میبخشد، بلکه آینده را نیز جهت میدهد و جامعه را به سوی حفظ ارزشها، تقویت وحدت و حرکت در مسیر حق فرا میخواند.
