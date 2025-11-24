  1. استانها
دشمن نتوانست راه و فرهنگ امام خمینی را محو کند

اهواز - رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: دشمن پس از جنگ تمام برنامه های خودش را گذاشت تا راه و فرهنگ امام محو شود اما با تدبیر مقام معظم رهبری، دشمن نتوانست به اهداف خود برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان ظهر امروز دوشنبه در آئین تشییع هشت شهید دفاع مقدس در اهواز، روحیه ولایت مداری و شهادت طلبی مردم خوزستان را تحسین کرد و گفت: امروز پس از گذشت بیش از ۴۷ سال از آغاز انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی، شما مردم خوزستان همچنان در صحنه هستید، گل‌های به یادگار مانده از دوران دفاع مقدس را در آغوش می‌گیرید و پاس می‌دارید.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: شاهد زنده و گویای لبیک شما مردم به حضرت فاطمه زهرا، همین شهدایی هستند که امروز در این حسینیه در محضر مقدس آنها یکایک ما حضور داریم.

وی ادامه داد: امام خمینی فرمود امت این انقلاب اسلامی از امت دوران پیامبر بسیار با بصیرت تر و آگاه‌تر هستند زیرا آنها دچار نسیان و فراموشی شدند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: دشمن در طول سال‌های پس از جنگ تمام برنامه‌های خودش را گذاشت تا راه و فرهنگ امام محو شود اما با تدبیر مقام معظم رهبری، آمدن پیکرهای پاک این شهدای جاوید الاثر و تشییع آنها در جامعه و در بین نسل‌های دوم و سوم پس از جنگ، دشمن نتوانست به اهداف خود برسد.

حجت الاسلام پورخاقان عنوان کرد: هنگامی که جوانانی که جنگ و انقلاب را به خودشان ندیده اند، در کنار این تابوت‌های پاک و مطهر قرار گرفتند متوجه شدند این شهیدان برای هوای نفس به جبهه نرفتند بلکه برای دفاع از ناموس، اسلام، انقلاب، ولایت و هویت خودشان به جبهه‌ها رفتند.

وی ادامه داد: این جوان‌ها متوجه شدند اگر ما امروز استقلال داریم و تمامیت ارضی مان حفظ شده است به واسطه خون پاک این شهیدانی است که مخلصانه رفتند و حتی نام و نشانه خودشان را فدا کردند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور بیان کرد: پیام حضرت زینب کبری، حفظ حجاب بود و امروز پیام این شهدا این است که خواهرم عفت را و برادرم غیرتت را حفظ کن.

