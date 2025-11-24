دشمن نتوانست راه و فرهنگ امام خمینی را محو کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان ظهر امروز دوشنبه در آئین تشییع هشت شهید دفاع مقدس در اهواز، روحیه ولایت مداری و شهادت طلبی مردم خوزستان را تحسین کرد و گفت: امروز پس از گذشت بیش از ۴۷ سال از آغاز انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی، شما مردم خوزستان همچنان در صحنه هستید، گل‌های به یادگار مانده از دوران دفاع مقدس را در آغوش می‌گیرید و پاس می‌دارید.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: شاهد زنده و گویای لبیک شما مردم به حضرت فاطمه زهرا، همین شهدایی هستند که امروز در این حسینیه در محضر مقدس آنها یکایک ما حضور داریم.

وی ادامه داد: امام خمینی فرمود امت این انقلاب اسلامی از امت دوران پیامبر بسیار با بصیرت تر و آگاه‌تر هستند زیرا آنها دچار نسیان و فراموشی شدند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: دشمن در طول سال‌های پس از جنگ تمام برنامه‌های خودش را گذاشت تا راه و فرهنگ امام محو شود اما با تدبیر مقام معظم رهبری، آمدن پیکرهای پاک این شهدای جاوید الاثر و تشییع آنها در جامعه و در بین نسل‌های دوم و سوم پس از جنگ، دشمن نتوانست به اهداف خود برسد.

حجت الاسلام پورخاقان عنوان کرد: هنگامی که جوانانی که جنگ و انقلاب را به خودشان ندیده اند، در کنار این تابوت‌های پاک و مطهر قرار گرفتند متوجه شدند این شهیدان برای هوای نفس به جبهه نرفتند بلکه برای دفاع از ناموس، اسلام، انقلاب، ولایت و هویت خودشان به جبهه‌ها رفتند.

وی ادامه داد: این جوان‌ها متوجه شدند اگر ما امروز استقلال داریم و تمامیت ارضی مان حفظ شده است به واسطه خون پاک این شهیدانی است که مخلصانه رفتند و حتی نام و نشانه خودشان را فدا کردند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور بیان کرد: پیام حضرت زینب کبری، حفظ حجاب بود و امروز پیام این شهدا این است که خواهرم عفت را و برادرم غیرتت را حفظ کن.