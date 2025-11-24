تدفین شهید خوشنام در دانشگاه فرهنگیان الگویی برای معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سلیمان حسینی‌نیک عصر دوشنبه در مراسم تشییع و تدفین شهید خوشنام در محوطه دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اگر همراهی و پشتیبانی بسیج دانشجویی نبود، بی‌تردید بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی این دانشگاه، از جمله اجلاسیه کشوری شهدا که به عنوان الگویی برتر مطرح شد، با این کیفیت محقق نمی‌شد.

وی با بیان اینکه حضور هر یک از حاضران در مراسم تشییع و تدفین این شهید خوشنام حکمتی از سوی خداوند متعال دارد، افزود: ما معتقدیم شهدا زنده و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند و حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند، آنان برای ما دعا می‌کنند و اگر چیزی را که می‌خواهیم، صلاحمان باشد، از طریق آنان به ما عطا خواهد شد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد، هدف از تدفین این شهید در دانشگاه را ارائه یک الگوی عملی و اسوه رفتاری برای دانشجو معلمان آینده ساز برشمرد و تصریح کرد: شما دانشجویان به عنوان تربیت‌کنندگان نسل آینده، به الگویی عملی نیاز دارید، نمادی که در رفتار، گفتار و کردار، سرمشق باشد.

وی بیان کرد: از این‌رو تصمیم گرفته شد پیکر مطهر شهیدی در این دانشگاه تدفین شود و این توفیق، توسط خداوند به ما عطا گردید.

حسینی‌نیک در ادامه، زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا را دارای اهدافی چندگانه دانست و ادامه داد: یاد شهدا، ما را به عمل و تلاش برای ساختن جامعه‌ای بهتر ترغیب می‌کند، مطالعه زندگی و داستان ایثارگری‌های آنان، امیدی در دل‌ها می‌افروزد که تنها از ایمان به خداوند سرچشمه می‌گیرد و اگر در مسیر شهدا گام برداریم، هیچ عاملی نمی‌تواند ما را ناامید یا عقب بیندازد.

وی با تأکید بر لزوم قدردانی از شهدا به پاس زندگی در سایه سار امنیت و آرامش به دست آمده توسط آنان، مسئولیت اصلی حاضرین را احترام به آرمان‌های انسانی و اجتماعی شهدا عنوان کرد و گفت: این آرمان‌ها، متعلق به زمان، مکان، فرد یا گروه خاصی نیست، بلکه متعلق به کل ملت و انسانیت است و ما تلاش خواهیم کرد پیرو این آرمان‌ها باشیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان از دانشجویان خواست از این پس، هر صبح که از خواب برمی‌خیزید و هنگام عبور از کنار مزار این شهید بزرگوار، سلامی به او هدیه کنید و با خواندن فاتحه‌ای، یادآور شوید که چه کسانی با فداکاری، سرنوشت این کشور را تغییر دادند و آرزو دارم همه ما تحت سایه حضرت فاطمه زهرا (س) زندگی کنیم.