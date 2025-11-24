  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا کیش مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است

بندرعباس - رئیس پلیس فتا کیش از افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی در جزیره خبر داد و تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های امسال این پلیس به جرایم سایبری اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلال زارع رئیس پلیس فتا کیش، اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۰۰ پرونده در این حوزه بررسی شده که بیش از ۳۰۰ مورد آن به کلاهبرداری‌های اینترنتی اختصاص دارد.

وی افزود: این جرایم عمدتاً توسط افرادی از خارج از جزیره کیش و از طریق شیوه‌های مختلفی مانند صفحات تقلبی، تبلیغات فریبنده، جذب دنبال‌کننده و سو استفاده از مناسبت‌هایی چون «Black Friday» انجام می‌شود.

سرهنگ زارع از شهروندان خواست که هنگام خرید اینترنتی حتماً به نماد اعتماد الکترونیک توجه کنند و هیچ مبلغی را پیش از دریافت کالا پرداخت نکنند، گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند یا به سامانه Csirc.fata.gov.ir مراجعه کنند و از خدمات تخصصی پلیس فتا بهره‌مند شوند.

