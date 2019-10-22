کلاهبرداری سایت های فروش در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ امین یادگارنژاد در تشریح این خبر گفت: شهروندی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و درخواست رسیدگی به شکوائیه خود مبنی بر اینکه به‌ قصد خرید لوازم خانگی به سایتی در فضای مجازی مراجعه و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه به حساب فروشنده واریز کرده که پس از مدتی متوجه می‌شود مورد کلاهبرداری قرار گرفته که رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در تحقیقات اولیه خود در خصوص نحوه کلاهبرداری بیان داشت، فردی با درج آگهی با قیمت وسوسه انگیز در سایتی در فضای مجازی فروش لوازم خانگی با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ ۲۰ میلیون ریال را به عنوان بیعانه پرداخت می کند، شاکی پس از پرداخت پول برای تحویل جنس خریداری شده هر چه تماس می‌گیرد فرد کلاهبردار دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می کند و دیگر پاسخگو نیست.

سرهنگ امین یادگارنژاد ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از انجام یک‌ سری اقدامات فنی و تخصصی و اخذ دستور قضایی توانستند عامل اصلی را در مخفیگاهش در یکی از استان های همجوار شناسایی کنند.

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از هموطنان‌مان که با این شگرد در دام این کلاهبرداران قرار گرفتند، هشدار داد و گفت: سودجویانی هستند که با درج آگهی جعلی با قیمت‌های وسوسه انگیر اقدام به کلاهبرداری می کنند، به هیچ عنوان به این گونه آگهی ها اعتماد نکنند و از کسانی خرید کنند که امکان ملاقات حضوری با آن‌ها پیش از انجام معامله وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: در استفاده از فضای مجازی برای تبادل یک کالا باید همواره این مهم را در نظر داشت که ممکن است تبلیغ صورت گرفته برای کالا ماهیت واقعی نداشته باشد و در پس این تبلیغ افرادی شیاد فعالیت می‌کنند که ممکن است قصد کلاه‌برداری داشته باشند، همچنین قبل از تماس با فروشنده و خرید کالای وی به توصیه‌های درج‌شده که برای راهنمایی کاربران در سایت قرار داده‌شده توجه داشته باشند تا در دام کلاه‌برداران نیافتند.

وی ادامه داد: عده‌ای از کاربران خریدار تصور می‌کنند اگر فروشنده شماره حساب و یا شماره تلفن و آدرس خود را در آگهی درج کند می‌توان به او اعتماد کرد اما این تصور اشتباه است زیرا ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوء‌استفاده قرار گرفته باشد.

سرهنگ امین یادگار نژاد بیان داشت‌: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند.