۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

حرکت کاروان غم و حضور پرشور مردم در تشییع ۶ شهید گمنام فاطمی در اراک

اراک- در این فیلم، حرکت کاروان غم و حضور پرشور مردم در مراسم تشییع ۶ شهید گمنام فاطمی در اراک را ملاحظه می‌کنید.

