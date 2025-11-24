  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

اعلام ترکیب تراکتور برای بازی با نسف قارشی

ترکیب تیم فوتبال تراکتور در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و نسف قارچی ازبکستان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا برگزار می‌شود.

دراگان اسکوچیچ برای دیدار خارج از خانه تراکتوری‌ها تصمیم گرفت ترکیب زیر را انتخاب کند:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، سدلار، هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، مهدی هاشم نژاد، خامروبکف، دروژدک، لوشکیا و امیرحسین حسین‌زاده

تراکتور پیش از این دیدار با ۸ امتیاز از ۴ بازی در رتبه چهارم جدول منطقه غرب در لیگ نخبگان قرار دارد و با کسب سه امتیاز احتمالی در این دیدار، صعود خود را به مرحله حذفی می‌تواند بیشتر از همیشه کند.

