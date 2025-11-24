اعلام ترکیب تراکتور برای بازی با نسف قارشی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و نسف قارچی ازبکستان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا برگزار میشود.
دراگان اسکوچیچ برای دیدار خارج از خانه تراکتوریها تصمیم گرفت ترکیب زیر را انتخاب کند:
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، سدلار، هالیلوویچ، دانیال اسماعیلیفر، صادق محرمی، مهدی هاشم نژاد، خامروبکف، دروژدک، لوشکیا و امیرحسین حسینزاده
تراکتور پیش از این دیدار با ۸ امتیاز از ۴ بازی در رتبه چهارم جدول منطقه غرب در لیگ نخبگان قرار دارد و با کسب سه امتیاز احتمالی در این دیدار، صعود خود را به مرحله حذفی میتواند بیشتر از همیشه کند.
