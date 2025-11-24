حضور اورژانس تهران در مراسم تشییع ۳۰۰ شهید گمنام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز (دوشنبه) مورخ ١۴٠۴/٠٩/٠٣ و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) کارشناسان این سازمان با تعداد ۶۶ دستگاه آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، موتورلانس، کلینیک سیار، خودروی پشتیبانی عملیات، خودرو ارتباطات، خودروهای فرماندهی عملیات و آماده‌باش دو فروند بالگرد، یک فروند هواپیمای بال ثابت، مرکز مدیریت عملیات و بحرانEOC و مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران به شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قهرمانان گمنام دفاع مقدس خدمت رسانی کردند.