حضور اورژانس تهران در مراسم تشییع ۳۰۰ شهید گمنام

رئیس اورژانس تهران گفت: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا، ۶۶ دستگاه آمبولانس به‌همراه آماده‌باش بالگرد برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع ۳۰۰ شهید گمنام به‌کار گرفته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز (دوشنبه) مورخ ١۴٠۴/٠٩/٠٣ و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) کارشناسان این سازمان با تعداد ۶۶ دستگاه آمبولانس، اتوبوس آمبولانس، موتورلانس، کلینیک سیار، خودروی پشتیبانی عملیات، خودرو ارتباطات، خودروهای فرماندهی عملیات و آماده‌باش دو فروند بالگرد، یک فروند هواپیمای بال ثابت، مرکز مدیریت عملیات و بحرانEOC و مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران به شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قهرمانان گمنام دفاع مقدس خدمت رسانی کردند.

