۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

حضور میلیونی مردم در بدرقه شهدا؛ تجدید بیعت فاطمی در سراسر کشور

حضور میلیونی مردم در بدرقه شهدا؛ تجدید بیعت فاطمی در سراسر کشور

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای نوشت: در سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، مردم ایران با حضور گسترده و حماسه‌آفرین در تهران و سراسر کشور، شهدا را با شکوهی کم‌نظیر بدرقه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای از «حماسه فاطمی» مردم بصیر ایران در تشییع شهدای گمنام تجلیل کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین.

مردم شهیدپرور ایران اسلامی در یک حرکت تمدن ساز دیگر، امروز به استقبال فرزندان حضرت زهرا رفتند و با یک حضور عاشورایی و حماسه آفرینی فاطمی، فرزندان ملت را در آغوش کشیدند و تا معراج بدرقه کردند. این حرکت عظیم و ملی و این رودخانه خروشان که در تهران و مراکز استان‌ها و اقصی نقاط کشور رخ داد بار دیگر یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه را زنده کرد و عطر شهادت را در سراسر کشور منتشر نمود.

شهدا که زنده‌اند و زنده کننده‌اند، بار دیگر فضای دل‌ها و شهرها را زنده کردند و حیات طیبه فاطمی را به همه مردم هدیه دادند. این تشییع میلیونی و باشکوه در روز شهادت مادری که تشییع شبانه و غریبانه داشت، اظهار ارادت همیشگی مردم ایران به ساحت اهل بیت را نیز نشان داد و به همه ثابت کرد که پیوند مردم ایران با خاندان رسول خدا و شهدای راه حق، ناگسستنی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، خاضعانه از بصیرت مثال‌زدنی ملت ایران تقدیر به عمل میاورد و پیام‌های این حرکت عظیم را می‌ستاید و قدرشناسی می‌کند.

