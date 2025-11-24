به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاع‌رسانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به حضور چشمگیر مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام از این حضور قدردانی کرد.

متن کامل اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت در ادامه آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» آیه ۲۳ احزاب.

«درود خدا بر آنان‌که در زمره مؤمنین قرار گرفتند و صادقانه با نثار خون خویش به آن عهدی که با معبود خود بستند وفا نمودند.»

همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، جای‌جای ایران عزیزمان، عطرآگین حضور شهدایی شد که گرچه با عنوان گمنام بر دوش مردم قدرشناس کشورمان بدرقه شدند، اما نامشان در نزد پروردگار محفوظ و محبوب است.

اینکه مردم شریف ایران، چهاردهه پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله و در میان بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای شدید دشمنان، این چنین برای بدرقه فرزندان ایران به میدان آمدند، بار دیگر به خوبی نشان داد که خداوند چگونه شهدا را مشمول لطف و عنایت خود قرار داده و راهشان چه پرنور و پر رهرو است.

شورای اطلاع‌رسانی دولت، ضمن تقدیر از تمامی دستگاه‌های کشور و به خصوص ستادکل نیروهای مسلح برای برگزاری باشکوه این مراسم، از مردم شریف ایران که همزمان استقبال و بدرقه‌ای تاریخی را برای فرزندان و مدافعان وطن شکل دادند، تشکر می‌کند.

امروز پیکر مطهر ۳۰۰ تن از شهدای گمنام ما، قوی‌تر از هر رسانه‌ای پیام اتحاد، انسجام و تعلق مردم به ایران عزیزمان را به گوش جهان مخابره کرد.