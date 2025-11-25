نادعلی: ترمینال فعلی کاشان پاسخگوی نیازهای رو به رشد مسافران نیست

مهدی نادعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم شفاف‌سازی وضعیت پروژه‌ها و تعیین تکلیف ترمینال مسافربری اظهار کرد: گزارش‌دهی دقیق و اطلاع‌رسانی مستمر درباره طرح‌هایی که در بودجه پیش‌بینی شده‌اند، از مطالبات جدی شهروندان است.

وی با اشاره به پروژه احداث سالن انتظار ترمینال مسافربری کاشان ابراز کرد: ترمینال فعلی پاسخگوی نیازهای رو به رشد مسافران نیست و با وجود پیش‌بینی اعتبار در بودجه شهرداری، هنوز گزارشی از آغاز عملیات اجرایی یا پیشرفت محسوس پروژه ارائه نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر کاشان خواستار اعلام وضعیت دقیق این طرح و سایر پروژه‌ها به مردم شد تا شهروندان از روند توسعه شهری آگاه باشند.

وی همچنین به بازدید اخیر خود از ترمینال اشاره کرد و گفت: بخشی از نوسازی‌ها انجام شده، اما مجموعه همچنان نیازمند توجه جدی است.

نادعلی تأکید کرد: در صورت تداوم این پروژه، باید در بودجه سال‌های آینده اعتبارات لازم پیش‌بینی شود تا توسعه این زیرساخت مهم متوقف نشود.

وی در پایان خواستار بررسی ویژه این موضوع در جلسات آتی شورای شهر شد تا تعیین تکلیف پروژه و تأمین بودجه لازم در دستور کار قرار گیرد و طرح‌هایی مانند ترمینال مسافربری به نتیجه برسند.