مهدی نادعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت شفافیت در روند اجرای برنامههای فرهنگی اظهار کرد: تصمیمگیری درباره جشنوارهها و رویدادهای هنری باید هنگام تصویب بودجه و بر اساس نیازسنجی دقیق انجام شود تا شهرداری با چالشهای مالی و اجرایی مواجه نشود.
وی ابراز کرد: کاشان به عنوان شهری فرهنگی و هنری، نیازمند بودجهای مشخص و قابل توجه در این حوزه است. بخش عمده اعضای شورا دغدغه فرهنگی دارند و نمیتوان نسبت به مطالبات گروهها و مؤسسات فرهنگی بیتفاوت بود.
عضو شورای اسلامی شهر کاشان تصریح کرد: هنرمندان این شهر شایسته حمایت هستند، اما اجرای برنامههای فرهنگی باید در چارچوب بودجه مصوب و با تأمین اعتبار قبلی باشد؛ در غیر این صورت، شهرداری با فشار مالی مضاعف مواجه خواهد شد. بهویژه زمانی که بدهیهایی مانند مطالبات معوقه اساتید قرآنی آموزشوپرورش هنوز پرداخت نشده، نباید طرح جدیدی بدون پشتوانه مالی اجرا شود.
وی با اشاره به پروژههای فرهنگی و ورزشی از جمله فرهنگسرای سرو و زمین چمن خیابان کارگر خاطرنشان کرد: برخی از این مجموعهها هنوز به طور کامل تکمیل نشدهاند، از این رو ضروری است پیش از اجرای هر برنامهای، اولویتبندی و بررسی دقیق صورت گیرد.
نادعلی تأکید کرد: شهرداری باید پیش از هر اقدام اجرایی، برنامههای فرهنگی خود را به شورای شهر ارائه کند تا پس از بررسی کارشناسی و اجماع نخبگان فرهنگی تصویب شود، زیرا اجرای برنامه بدون برنامهریزی و تأمین اعتبار نه تنها به هدف نمیرسد، بلکه میتواند شأن و اعتبار شهر را خدشهدار کند.
