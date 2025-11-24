برد یک نیمه ای تراکتور مقابل نسف با شلیک لوشکیا

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال نسف قارشی ازبکستان و تراکتور تبریز از ساعت ۱۷:۱۵ امروز دوشنبه در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا پیگیری شد که با پیروزی یک بر صفر تراکتور در نیمه نخست همراه بود.
ترکیب نسف قارشی
عبدالوحد نعمتوف، علیبک داورونوف، آدنیس شالا، شاروف محیالدینوف، سهراب نوروللویف، حسین نورچایف، سدور باهروموف, شوهرات محمدیف، شرزود نصراللهاف، اومار اشموردوف، دراگان چران
ترکیب تراکتور:
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، شجاع خلیلزاده، الکس سدلار، صادق محرمی، اودیل خامروبکف، تیبور هلیلوویچ، رجی لوژکیا، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده، دوماگوی دروژدک
شروع با لرزش تیر تراکتور
نسف قارشی که برای حفظ شانس صعود خود از مرحله گروهی لیگ نخبگان نیاز به کسب سه امتیاز این دیدار داشت در شروع سابقه توانست میهمان ایرانی خود را غافلگیر کند.
آنها در دقیقه دو روی سانتر نصراللهاف و دفع ناقص دانیال اسماعیلی فر صاحب موقعیت شدند تا توپ برگشتی دوباره در اختیار نصراللهاف قرار بگیرد و او با شوت خود تیر دروازه بیرانوند را به لرزه در آورد.
یک اشتباه برای موقعیت اول تراکتور
سانتر مهدی هاشم نژاد از جناح راست روی اشتباه مدافعان و دروازهبان نسف در یکقدمی باز شدن دروازه میزبان قرار گرفت اما کسی نبود آن را تبدیل به گل کند تا اشتباه ازبک ها توبیخ به اولین موقعیت خطرناک شاگردان اسکوچیچ شود.
لوشکیا شلیک گل کرد
تراکتور که بازی مالکانهای داشت و با استفاده از پاسهای تکضرب با سرعت بالا روی دروازه نسف قارشی خلف موقعیت میکرد توانست توسط دانیال اسماعیلیفر موقعیت سازی کند تا این بازیکن با پاس عرضی خود توپ را به لوشکیا برساند و او نیز با شلیک از راه دور خود تک گل بازی را در دقیقه ۱۷ به ثمر برساند.
پس از این گل ازبک ها بیشتر سعی داشتند حمله کنند اما دفاع تراکتور و عملکرد مناسب بیرانوند مانع از بازشدن دروازه میهمان در نیمه اول شد.
