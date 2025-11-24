نماز باران در بندرعباس اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه با حضور پرشور مردم بندرعباس بعد از پیاده روی چند ساعته برای رسیدن به قدمگاه پنجه علی که یکی نقاط مرتفع شهر بندرعباس محسوب میشود؛ مردم نماز باران اقامه کردند.
نماز باران به امامت آیت الله محمد عبادیزاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس اقامه شد.
مردم که از نقاط مختلف شهر در این آئین حضور پیدا کرده بودند، دست نیاز به سوی خداوند متعال بلند کرده و بارش رحمت الهی را مسئلت کردند.
این آئین مزین به حضور دو شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس بود که بر روی دستان مردم حاضر در قدمگاه پنجه علی تشییع شد.
استان هرمزگان یکی از بی سابقه ترین دورههای خشکسالی را طی میکند.
لازم به ذکر است؛ نماز باران یا نماز اِستِسقاء، نمازی مستحب است که برای درخواست باران در زمان خشکسالی اقامه میشود.
در احادیث، برای رفع خشکسالی، بر انجام استسقا از جمله خواندن این نماز تأکید شده و در منابع روایی گزارشهایی از پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع) درباره اقامه نماز باران نقل شده است.
نماز استسقا دو رکعت دارد و تکبیرها و قنوتهای آن مانند نماز عیدین است؛ با این تفاوت که در قنوت، بهجای دعاهای نمازهای عید، از خداوند رحمت و باران درخواست میشود.
