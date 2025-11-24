  1. استانها
  2. اصفهان
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۷

افزایش بیماران تنفسی در کاشان؛ ظرفیت بخش کودکان شهید بهشتی تکمیل شد

اصفهان - رئیس مرکز درمانی شهید بهشتی کاشان، گفت:ظرفیت بخش بستری و مراقبت‌های ویژه کودکان تکمیل شد و تعداد بیماران با علائم حاد تنفسی بدحال نیز رو به افزایش است.

حامد پهلوان، در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از تداوم روند افزایش ابتلاء به بیماری‌های تنفسی در کاشان اظهار مرد: در صورت ادامه افزایش مراجعات، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران غیراورژانس با چالش جدی مواجه خواهد شد.

وی، ضمن توصیه مؤکد به شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان و مبتلایان به نقص ایمنی بر پرهیز از حضور غیرضروری در اماکن شلوغ و بسته، خواستار استفاده از ماسک در مواقع لزوم شدند تا با قطع زنجیره انتقال بیماری، بار بستری بیماران تنفسی کاهش یابد.

پهلوانی، مراجعه سریع به پزشک در صورت بروز علائمی نظیر سرفه شدید، تنگی نفس، درد قفسه سینه، تب بالا و مقاوم، ضعف و بی‌حالی شدید، استراحت و پرهیز از مصرف خودسرانه دارو به‌ویژه کورتون‌های تزریقی و خوراکی را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه از ابتلاء این بیماری عنوان کرد.

