به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد محمدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شیوع بیماری آنفلوانزا با بیان اینکه معمولاً شروع این بیماری به طور ناگهانی است، اظهار کرد: این بیماری با علائمی مانند دردهای شدید عضلانی و مفصلی، آبریزش بینی، سردرد شدید، عطسه، گلو درد، بی‌اشتهایی، گرفتگی بینی، احساس ناراحتی در قفسه سینه، سرفه خشک و شدید، خستگی و ضعف بین ۲ تا ۳ هفته‌ای و علائم گوارشی همراه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به این مهم که سرماخوردگی و آنفلوآنزای فصلی هر دو بیماری ویروسی و صرفاً از نظر نوع ویروس و شدت علائم با هم متفاوت هستند، بیان کرد: برخی از افراد و گروه‌های سنی که بیشتر در معرض خطر بیماری هستند معمولاً در صورت ابتلاء احتمال بروز عوارض بیماری نیز در آن‌ها بیشتر است. افرادی مانند کودکان زیر پنج سال، زنان باردار، سالمندان، بیماران دیابتی، بیماران مزمن ریوی، بیماران قلبی عروقی، افراد با بیماری مزمن کلیوی و افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی هستند.

وی گفت: تمامی کارکنان شاغل در مراکز درمانی که با بیماران ارتباط مستقیم دارند، کارکنان مراکز نگهداری سالمندان و افرادی که از بیماران و افراد سالمند نگهداری می‌کنند بیشتر در معرض خطر ابتلای به آنفلوانزا هستند و توصیه می‌کنیم این افراد ضمن مشاوره با پزشک حتماً واکسن آنفلوانزا دریافت کنند.

محمدی عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم با توجه به دوره نهفتگی بیماری افراد مبتلا به آنفلوانزا قبل و بعد از شروع علائم می‌توانند بیماری را از طریق انتقال ویروس آنفلوانزا در هنگام سرفه یا عطسه و حتی صحبت کردن به دیگران منتقل کنند بنابراین رعایت بهداشت فردی مانند شستشوی مرتب دست‌ها، رعایت آداب تنفسی در زمان عطسه و سرفه کردن، رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمار، استفاده از ماسک، پرهیز از دست دادن و روبوسی با افراد بیمار و پرهیز بیماران از حضور در مکان‌های پر جمعیت می‌تواند باعث پیشگیری از ابتلاء به آنفلوانزا شود.

وی افزود: با توجه به بازگشایی مدارس و اینکه دانش‌آموزان می‌توانند ضمن ابتلای خود، بیماری را به سایر دانش‌آموزان و همچنین خانواده‌های خود انتقال دهند؛ لازم است برای جلوگیری از ابتلاء دانش‌آموزان به بیماری‌های تنفسی به ویژه آنفلوانزا در مدارس رعایت نکات بهداشت فردی باید به آن‌ها آموزش داده شود.

این مقام مسئول دانشگاه علوم پزشکی آبادان اضافه کرد: شستشوی مکرر و صحیح دست‌ها با آب و صابون به خصوص قبل از خوردن غذا، پرهیز از تماس دست‌ها با چشم و دهان، جلوگیری از وارد کردن اشیا خارجی مثل مداد به دهان، آموزش صحیح عطسه و سرفه کردن، استفاده از دستمال کاغذی، رعایت فاصله حداقل یک متر از کسانی که تب و سرفه دارند، عدم استفاده از ظروف غذاخوری مشترک، استفاده شخصی از وسایل و لوازم‌التحریر در مدرسه و عدم حضور دانش‌آموزان بیمار در کلاس درس حداقل تا ۲۴ ساعت بعد از قطع تب از نکاتی است که دانش‌آموزان باید در مدارس رعایت کنند.

وی بیان کرد: عامل اصلی عفونت‌های تنفسی در این بیماری ویروس‌ها بوده و نیازی به مصرف داروهای آنتی‌بیوتیک وجود ندارد، بنابراین به شهروندان به ویژه بیماران توصیه می‌شود به هیچ‌وجه به صورت خودسرانه از این داروها استفاده نکنند و در مراجعات به مراکز درمانی درخواست تجویز آنتی بیوتیک را نداشته باشند، پزشک معالج در مواقع لازم خود داروی مورد نیاز بیمار را تعیین خواهد کرد.

محمدی گفت: مهم‌ترین توصیه با بیماران برای بهبود سریع‌تر بیماری، داشتن تغذیه مناسب و خوردن سوپ و مایعات گرم، نوشیدن آب و مایعات به مقدار زیاد، استفاده از بخور و شستشوی حلق و بینی و داشتن خواب و استراحت کافی است.