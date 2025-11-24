دریافت 2 MB
کد خبر 6667285
  1. فیلم
  2. ورزش
۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶

قلعه نویی میثاقی را با فردوسی‌پور اشتباه گرفت

قلعه نویی میثاقی را با فردوسی‌پور اشتباه گرفت

قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در برنامه فوتبال برتر میثاقی مجری این برنامه را فردوسی‌پور خطاب کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید