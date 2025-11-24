دریافت 2 MB کد خبر 6667285 https://mehrnews.com/x39GT4 ۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶ کد خبر 6667285 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶ قلعه نویی میثاقی را با فردوسیپور اشتباه گرفت قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در برنامه فوتبال برتر میثاقی مجری این برنامه را فردوسیپور خطاب کرد. کپی شد مطالب مرتبط کاپیتان سابق استقلال: سازمان لیگ میخواهد پرسپولیس را برنده دربی کند! قلعهنویی: اشتباه طارمی بود که پنالتیزن را عوض کرد آغاز مسیر نوجوانان ایران برای جام ملتها؛ مصاف با چینتایپه در گام اول تراکتور انتقام تیم ملی را از ازبکها میگیرد/ صعود سرخها قطعی میشود؟ قلعه نویی: در جام جهانی کاری میکنیم ایران یک هفته تعطیل بشود برچسبها امیر قلعه نویی تیم ملی فوتبال ایران عادل فردوسی پور
