۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کاپیتان سابق استقلال: سازمان لیگ می‌خواهد پرسپولیس را برنده دربی کند!

مدافع سابق تیم فوتبال استقلال با انتقاد از برنامه‌ریزی سازمان لیگ برای در نظر نگرفتن فاصله بین دیدارهای آبی‌پوشان با پرسپولیس گفت: چند سالی است که آقایان نگاه رنگی به تیم‌ها دارند!

شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی عملکرد استقلال برابر نماینده خلخال در جام حذفی پرداخت و گفت: کسی فکر نمی‌کرد که استقلال به سختی از سد حریف لیگ دویی بگذرد و به مرحله بعد صعود کند. شاید استقلال حریف را دست کم گرفته بود و فکر می‌کرد به راحتی و با یک برد پرگل حریف را شکست می‌دهد اما حریف آنقدر پر انگیزه بود که استقلال را سخت اذیت کرد و حتی می رفت این بازی به حذف استقلال منجر شود اما آسانی گره کور بازی را باز کرد و عامل اصلی پیروزی استقلال شد تا متوجه شویم که کلاس فوتبال او از لیگ ما خیلی بالاتر است و می‌تواند در سخت ترین لحظات استقلال را از شکست نجات دهد.

وی با انتقاد از کیفیت چمن ورزشگاه تختی گفت: متاسفانه بازی در آن چمن را حتی در گذشته ما تجربه نکرده بودیم. باید قبول کنیم که هیچ تاکتیکی را نمی شد در این زمین پیاده کرد و بازیکنان حتی نمی‌توانستند یک توپ ساده را کنترل کنند. نمی‌دانم چرا ورزشگاه آزادی آماده نمی‌شود و چرا سازمان لیگ اصرار داشت این بازی برگزار شود اگر یکی از بازیکنان تاثیرگذار مصدوم می شد آیا سازمان لیگ پاسخگو بود؟

بیانی در خصوص خستگی بازیکنان استقلال و دیدار سرنوشت ساز آبی پوشان برابر الوصل گفت: استقلال به جای ۱۲۰دقیقه ۱۵۰ دقیقه برابر پادیاب بازی کرد و فشار زیادی را بازیکنان متحمل شدند و حالا باید عصر چهارشنبه در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الوصل برود. کادر فنی کار سختی برای آمادگی بازیکنان دارد و باید یک ریکاوری خوب در نظر بگیرد تا نفرات استقلال آماده بازی الوصل شوند. این دیدار یک بازی ملی محسوب می شود و عجیب بود که سازمان لیگ این دیدار را لغو نکرد.

کارشناس فوتبال با انتقاد از برنامه ریزی یکطرفه قبل از دربی گفت: استقلال باید دو بازی حساس و سنگین را تا قبل از دربی برگزار کند ولی حریف قدیمی تنها یک بازی انجام می دهد و خوب استراحت می کند. آیا این برنامه ریزی به سود حریف سنتی نیست. مگر می شود به یک تیم اینقدر امتیاز داد و تیم دیگر را تحت فشار قرار داد. مشخص است که همه به دنبال این هستند استقلال نتیجه نگیرد تا تیم محبوب آقایان برنده از زمین خارج شود. نگاه رنگی چند سالی است در فوتبال ما بوجود آمده و باعث شده استقلال از این نگاه رنگی ضربات جبران ناپذیری بخورد.

وی با انتقاد از سکوت مدیران استقلال در این شرایط حساس گفت: وقتی چنین شرایطی برای استقلال بوجود آمد پیشکسوتان و هواداران انتظار داشتند مدیران استقلال سکوت نکرده و علیه این جریان مسموم وارد عمل شوند ولی هیچ حرکت مثبتی برای تیم انجام نشد و آنها سکوت کردند که هیچکس معنی سکوت آنها را نمی داند. مدیران استقلال فراموش نکنند اگر آبی پوشان در چند بازی پیش رو به هر دلیلی نتیجه نگیرند مدیران استقلال باید جوابگوی میلیونها هوادار استقلال باشند.

کد خبر 6666848

    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      17 7
      پاسخ
      اتفاقا همه کمک استقلال میدهند شما یک تیم درجه ۳یا۴ بااینکه از اول ۱۰نفره بود نتوانستید ببرید اینقدر داور خطا ، کاشته ، و پنالتی گرفت تا تونستید در ۱۵۰ دقیقه ببرید
    • محمد IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      4 2
      پاسخ
      باز این از یادرفته ها مصاحبه های بابا میل بچه ها و نوجوونا میکنن اسمشون بیاد تو اخبار، برنامه های آسیا رو سازمان لیگ نوشته؟ بازی رو به خاطر تراکتور کنسل میکنن ربطش به پرسپولیس چیه؟؟ به خلخال داشتین میباختین میگین خشن بودن تا ما جلوی پرسپولیس مصدوم بدیم؟ اندازه مجموع لیگ پول خرج کردین بازم اعتماد به نفس ندارین
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      5 1
      پاسخ
      کاش این فرهنگ بهانه آوردن و نالیدن و شاکی از همه بودن از فوتبال ما ، میرفت و البته جاش رو تلاش و علم روز فوتبال میگرفت .
    • محمود IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      3 2
      پاسخ
      از الاان میدانید که استقلال بازنده دربی میگوید فداراسیون میخواهد پرسپولیس برنده اعلام کند چون میدانید بازنده میباشد به دلیل اینکه از یک تیم دسته سومی وده نفره با پنالتی داور رفت مرحله بعد

