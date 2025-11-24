به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه دوشنبه در هشتمین یادواره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی روستای کلاته رودبار دامغان همزمان با شب شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: شهدای عزیز ما زنده‌اند و در نزد پروردگار روزی می‌خورند و ما در این دنیا حتماً از وجودشان بهره‌مندیم.

وی با بیان اینکه مرگ ما برگرفته از زندگی ماست، تصریح کرد: نمی‌توانیم مرگی عزتمند داشته باشیم، اما در دوران زندگی به دیگران خدمات ارائه ندهیم. شهدا قبل از اینکه به درجه شهادت نائل شوند، شهیدگونه زندگی کردند.

شریفی با تقسیم‌بندی انواع مرگ به سه دسته، خاطرنشان کرد: نخست، مرگی شبیه مرگ یک حیوان یا حشره است که با رفتنش بسیاری آسوده می‌شوند، زیرا در زندگی فقط باعث آزار و اذیت دیگران بوده‌اند. دوم، مرگی شبیه زنبور عسل است که همه از وجودش بهره‌مند می‌شوند و رفتنش بسیاری را ناراحت می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، سومین نوع مرگ را مانند غروب خورشید دانست و افزود: این مرگ، عظمت و شکوه دارد. این بزرگان برای آزادی، استقلال و بشریت زندگی کردند. همان‌طور که خورشید هرگز نمی‌میرد و نورش بر ماه می‌تابد، شهدا نیز همیشه زنده‌اند و اثرشان در جامعه جریان دارد. سفر این شهدای عزیز به دنیای آخرت، مانند غروب خورشید، پرعظمت و باشکوه است.

شریفی با اشاره به بیش از ۶۰۰ شهید دانش آموز و ۱۲۴ شهید فرهنگی استان سمنان گفت: دو شهید دانش‌آموز و یک شهید فرهنگی متعلق به روستای کلاته رودبار داریم که الگوهای دست‌یافتنی برای دانش‌آموزان امروز هستند.

وی خطاب به دانش‌آموزان افزود: آینده کشور و ایران عزیز به شدت به توانمندی، دانش و مهارت‌های شما نیاز دارد. برای اینکه در آینده شرمنده شهدای عزیز نشویم، باید سبک زندگی آنان را الگوی حرکت خود قرار دهیم و به دنبال کسب علم، نظم، مسئولیت‌پذیری، استقلال فکر و آزادی‌اندیشی باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از برگزارکنندگان این یادواره تقدیر کرد و گفت: بسیار ارزشمند است که در جامعه برنامه‌هایمان را با محوریت خواست نوجوانان و نسل آینده طراحی و ترسیم کنیم و هدف، آگاه‌سازی این عزیزان باشد.