فرمانده سپاه جاسک: شهدای گمنام نماد هجرت به سوی مقام شهادت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس شامگاه دوشنبه در روستاهای کوئیک و گزدان شهرستان جاسک با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد.

این مراسم معنوی که در فضایی آکنده از احترام و ارادت به شهدا برگزار گردید که نشان از تجدید میثاق مردم این دیار با آرمان‌های انقلاب اسلامی داشت.

سرهنگ حسن نکویی زاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان جاسک در سخنانی با اشاره به مقام والای شهدا، اظهار داشت: شهید گمنام ما که مهمان روستاهای کوئیک و گزدان هستند تجسمی از ایثار و فداکاری کسانی هستند که جان خود را در راه انقلاب اسلامی فدای خدا کردند.

وی ادامه داد: امشب در کنار این شهید گمنام بودیم تا نشان دهیم که هنوز خون شهدا در رگ‌های مردم شهرستان جاری است و برای حفظ انقلاب اسلامی آماده‌ایم.

فرمانده سپاه شهرستان جاسک افزود: شهیدان در تمام ابعاد زندگی خود هجرت کردند و هجرت از تعلقات دنیوی که به آن‌ها رسیدند تا به مقام شهادت نائل شوند و شهید گمنام ما نیز نماد این هجرت است.



نکویی زاده در پایان از مردم شهرستان جاسک بابت استقبال باشکوه شأن تشکر کرد و از خداوند متعال خواست که ما را در این مسیر هدایت کند و عاقبت بخیری نصیب‌مان شود.