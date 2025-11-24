دریافت 8 MB
۴ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۷

کمک مالی رئیس جمهور به تیم ملی فوتبال ایران

قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: آقای پزشکیان قول‌هایی دادند و یکی از آنها در حال عملیاتی شدن است.

    نظرات

    • IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      5 0
      پاسخ
      نه که کم میدن به فوتبال ...اونوقت واسه مسائل مهم میگه پول نداریم.
    • احمد IR ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      4 0
      پاسخ
      کم پول خرج فوتبال شده کم حقوق وقراداد میبندن..
    • محسن IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      2 5
      پاسخ
      بازم خداروشکر اینجا به قول خودش عمل کرد مثل قول‌های قبل از انتخاباتش نشد
    • منصور IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      15 1
      پاسخ
      برای چی از بیت المال به اینها پول می‌دهید مردم که راضی نیستند میتوانید نظر سنجی کنید

