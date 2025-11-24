کمک مالی رئیس جمهور به تیم ملی فوتبال ایران

قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: آقای پزشکیان قول‌هایی دادند و یکی از آنها در حال عملیاتی شدن است.