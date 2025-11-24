به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی با حضور در برنامه تلویزیونی دوشنبه شب فوتبال برتر با اشاره به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت العین گفت: ابتدا شهادت حضرت زهرا (س) را تسلیت می گویم. درباره بازی‌های دوستانه هم باید بگویم از دیدار با روسیه و سپس همین بازی با کیپ ورد و ازبکستان خیلی راضی هستم. با وجود اینکه شاید نتیجه هم نگیریم، خیلی راضی هستم.

سرمربی تیم‌ملی فوتبال ایران با تکیه بر شیوه نمایش تیمش در همین دیدارهای تدارکاتی مدعی شد: من با این بازی‌ها خیلی امیدوار شدم. بعد از جام ملت‌ها اتفاقاً خیلی بیشتر ضعیف شدیم.

او ادامه داد: من با این شرایط و جلوی همین دوربین تلویزیونی که سند محسوب می‌شود؛ می گویم حداقل ۴ امتیاز و حتی بیشتر می‌گیریم. این بازی‌ها اتفاقاً من را خیلی امیدوار کرد.

قلعه نویی در خصوص اینکه آیا برنامه بازی‌ها طوری بود که خودمان نخواهیم با مصر بازی کنیم، گفت: اصلاً! اتفاقاً می‌خواستیم با مصر بازی کنیم، اما آقای خراطی در جلسه هماهنگی تورنمنت العین بود که قرار شد با کیپ ورد بازی کنیم که خیلی خوب بود.

او با تأیید گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه قلعه‌نویی فهرست پنالتی زن‌ها را رو کرد تاکید کرد: من همان قلعه نویی سابق هستم. اتفاقاً در داخل زمین با طارمی برخورد کردم. او اشتباه کرد. بزرگان تیم خیلی کمک کردند به جز همین بازی.

مهدی طارمی همان شب با اینکه حالم خوب نبود به اتاقم آمد و عذرخواهی کرد. من همان موقع در رختکن با او برخورد کردم. از میلاد محمدی سه بار پرسیدم پنالتی می زنی که گفت نمی زنم.

قلعه‌نویی تصریح کرد: دو گروه حق دارند: مردم و شهدا. همیشه هم گفته ام. من عاشق اهل بیت هستم و ایرانم را دوست دارم. به بازیکنان گفته ام با مردم زندگی کن، اما برای مردم زندگی نکن! ما پیغام می‌دهیم و تذکر می‌دهیم. در رابطه با شجاع خلیل زاده به یکی از مسئولان تیمش زنگ زدم و گفتم چرا صحبت کردی و نباید صحبت می‌کرد.

سرمربی تیم ملی ایران گفت: اینفانتینو را که قبول دارید، او برای اولین بار در رختکن یک تیم آمد و گفت خانواده‌های شما و مردم باید به شما افتخار کنند.

من خیلی خوب می‌دانم برخی رفتارها دلیلش چیست. تیمی که سریع‌ترین صعود را داشته است و همین الان در رده بیستم فیفا هستیم.