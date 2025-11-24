لاریجانی وارد پایتخت پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بامداد سه‌شنبه در بدو ورود به پایگاه هوایی نورخان از سوی آفتاب خان، معاون مشاور امنیت ملی پاکستان و رضا امیری مقدم، سفیر ایران در اسلام‌آباد مورد استقبال قرار گرفت.

دبیر شورای عالی امنیت کشورمان قرار است طی سفر ۲ روزه خود با مقام‌های بلندپایه سیاسی و نظامی پاکستان دیدار کند.

بررسی آخرین تحولات مرتبط با روابط دوجانبه ایران و پاکستان، پیگیری توافقات مشترک، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسائل مهم جهان اسلام در دستور کار رایزنی‌های دکتر لاریجانی با مسؤولان عالی رتبه کشور دوست و همسایه پاکستان قرار دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از عزیمت به اسلام‌آباد در حساب کاربری خود با بیان اینکه به پاکستان کشور دوست و برادرمان در منطقه سفر می‌کنم، نوشت: ایرانیان فراموش نمی‌کنند که در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، ملت پاکستان در کنار ملت ایران ایستادند.