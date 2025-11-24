  1. سیاست
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲:۰۲

لاریجانی وارد پایتخت پاکستان شد

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای رایزنی با مقام‌های بلندپایه پاکستان پیرامون روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای دقایقی قبل وارد اسلام‌آباد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بامداد سه‌شنبه در بدو ورود به پایگاه هوایی نورخان از سوی آفتاب خان، معاون مشاور امنیت ملی پاکستان و رضا امیری مقدم، سفیر ایران در اسلام‌آباد مورد استقبال قرار گرفت.

دبیر شورای عالی امنیت کشورمان قرار است طی سفر ۲ روزه خود با مقام‌های بلندپایه سیاسی و نظامی پاکستان دیدار کند.

بررسی آخرین تحولات مرتبط با روابط دوجانبه ایران و پاکستان، پیگیری توافقات مشترک، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسائل مهم جهان اسلام در دستور کار رایزنی‌های دکتر لاریجانی با مسؤولان عالی رتبه کشور دوست و همسایه پاکستان قرار دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از عزیمت به اسلام‌آباد در حساب کاربری خود با بیان اینکه به پاکستان کشور دوست و برادرمان در منطقه سفر می‌کنم، نوشت: ایرانیان فراموش نمی‌کنند که در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، ملت پاکستان در کنار ملت ایران ایستادند.

    • IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مقامات ایرانی بیش از حد به شهباز بها می دهند والله بخدا اونی که از شهباز انتظار دارند شهباز نیست اگر شهباز عرضه داشت خط صلح گاز را انجام میداداگر میخواهد ازشهباز امتیاز بگیرند شکایت از پاکستان درخط لوله خسارت را دردادگا ه های مربوطه اقدام بکنند

