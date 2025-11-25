لاریجانی: مسیر تجارت ایران و پاکستان باید به هدف ۱۰ میلیارد دلار برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز، ۴ آذر ۱۴۰۴، در اسلامآباد با محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، آخرین تحولات مهم منطقهای و ضرورت اقدام جمعی کشورهای اسلامی برای مواجهه با چالشهای مشترک بررسی شد. دو طرف بر این باور بودند که جهان اسلام نیازمند طراحی اقدامات عملی، هماهنگی گسترده و همکاریهای منسجم برای مدیریت بحرانهای منطقه است؛ خصوصاً رفع تهدید رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی.
لاریجانی با اشاره به پیوندهای دیرینه دو کشور، ارتقای سطح روابط ایران و پاکستان به سطح روابط راهبردی را یک ضرورت خواند و اظهار داشت ظرفیتهای اقتصادی دو کشور میتواند در سطحی بسیار فراتر از وضعیت کنونی عمل کند.
وی خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی شد و هدفگذاری افزایش مبادلات تا سقف ۱۰ میلیارد دلار را دستیافتنی دانست. در بخش دیگری از گفتگو، دو طرف فلسطین را یکی از کانونهای اصلی همکاری جهان اسلام عنوان کردند و بر اتحاد، همگرایی و تمرکز تهران و اسلامآباد در حمایت از ملت فلسطین تأکید کردند. دو مقام در پایان، آمادگی خود را برای تداوم رایزنیهای منظم و پیگیری عملی توافقات ابراز کردند.
