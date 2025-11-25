فتحی: ۱۰۰۰ هکتار طرح زراعت چوب در استان ایلام اجرایی می شود

حجت الله فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحقق طرح ملی مردم‌کاشت یک میلیارد درخت، اجرای پروژه زراعت چوب در استان ایلام با محوریت توسعه جنگل‌ها و بهره‌وری پایدار از منابع طبیعی به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی بیا داشت: خوشبختانه این طرح در شهرستان‌های جنوبی استان ازجمله دهلران، با استقبال گسترده متقاضیان همراه بوده است در همین راستا، تاکنون بیش از یک لذا تاکنون میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال از گونه‌های چوبی سازگار با اقلیم منطقه تولید و برای اجرای پروژه‌ها در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

معاون فنی منابع طبیعی استان گفت ادامه داد: بر اساس برنامه مصوب، تعهد سازمانی اجرای زراعت چوب در استان برای سال جاری ۸۵۰ هکتار بوده است، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مردم و بخش خصوصی، سطح قابل اجرای طرح تا بیش از یک هزار هکتار افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه فصل اجرای عملیات کاشت آغاز شده است، گفت: منابع طبیعی نهال‌ها تولید شده در راستای اجرای طرح یک میلیارد درخت و در قالب طرح زراعت چوب به‌صورت رایگان در اختیار مجریان طرح و کشاورزان متقاضی قرار می دهد.

فتحی با اشاره به ظرفیت بالای استان در پرورش نهال‌های جنگلی بیان کرد: در حال حاضر ایلام دارای ۱۱ نهالستان فعال است که سه نهالستان مادر تخصصی در حوزه جنوبی استان (دهلران، مهران و آبدانان به تولید گونه‌های گرمسیری و سازگار با شرایط منطقه اختصاص یافته‌اند همچنین در بخش شمالی، نهالستان ایوان، تولید گونه‌های زاگرسی فعال است.

وی افزود: سطح جنگل‌های طبیعی استان ایلام بیش از ۶۴۱ هزار و ۷۷۷ هکتار برآورد شده است که عمدتاً شامل گونه‌های ارزشمند بلوط و سایر گونه‌های جنگلی زاگرسی است.

فتحی افزود: اجرای طرح زراعت چوب در استان ایلام ضمن کمک به افزایش پوشش سبز و حفاظت منابع طبیعی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، تأمین مواد اولیه صنایع چوبی و جلوگیری از تخریب جنگل‌های طبیعی خواهد بود.