هوای مازندران صاف تا کمی ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران اعلام کرد: وضعیت جوی استان در روز سهشنبه به صورت صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات افزایش ابر در آسمان استان رخ خواهد داد.
بر اساس این گزارش، در نواحی ساحلی و جلگهای مازندران طی ساعات ابتدایی صبح، مه رقیق صبحگاهی همراه با غبار محلی حاکم خواهد بود که با گذر زمان از میزان آن کاسته میشود.
هواشناسی با اشاره به پایداری نسبی شرایط جوی اعلام کرد: هیچ پدیده ناپایدار قابل توجهی برای روز سهشنبه پیشبینی نمیشود و الگوی دمایی در بیشتر مناطق استان روندی ثابت و ملایم خواهد داشت.
هواشناسی مازندران از شهروندان و مسافران خواست ضمن رعایت نکات احتیاطی هنگام تردد در ساعات مهآلود صبحگاهی، گزارشهای تکمیلی و روزانه را از مراجع رسمی پیگیری کنند.
نظر شما