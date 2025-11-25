احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد شرایط پایدار جوی تا پایان هفته در سطح استان تداوم خواهد داشت.
وی افزود: از اواسط فردا انتظار رشد ابر در آسمان استان داریم که این ابرناکی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، اما بارندگی قابل ملاحظهای به همراه نخواهد داشت.
احمدینژاد تصریح کرد: دمای هوا امروز و فردا در نواحی مختلف استان بین ۲ تا ۴ درجه کاهش مییابد و از شدت گرمای روزانه کاسته خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از این کاهش دما، تا اوایل هفته آینده نوسان محسوس دمایی در استان پیشبینی نمیشود.
