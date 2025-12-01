رستمی: بارش ها به صورت نقطه ای در استان ایلام ادامه دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق پیش بینیهای هواشناسی سامانه بارشی امروز در استان ایلام مستقر شده است.
وی بیان کرد: امروز چند منطقه در استان ایلام شاهد بارش باران بود، فردا این بارشها ادامه دارد.
وی افزود: این بارشها به صورت نقطهای و اندک خواهد بود، این سامانه بارشی چندان قوی و گسترده نیست؛ اما امکان تقویت بارشها به صورت نقطهای وجود دارد.
وی افزود: فردا نیز احتمال بارشها به صورت نقطهای و پراکنده در جنوب و جنوب شرقی استان وجود دارد.
رستمی ادامه داد: با خروج این سامانه بارشی، روند کاهش دما در استان آغاز میشود و تا پایان هفته هوا ۳ تا ۵ درجه سرد خواهد شد.
