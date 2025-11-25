براتی: تفکر بسیجی پیشران حرکت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد براتی صبح سهشنبه در جمع مدیران حراست دستگاههای اجرایی خراسان شمالی اظهار کرد: امروز کشور برای عبور از چالشها نیازمند حضور فعال، مؤثر و آگاهانه نیروهای مؤمن و انقلابی است.
جانشین فرماندهی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در امور اقشار بسیج با بیان اینکه حدود سههزار نخبه بسیجی در استان شناسایی شدهاند، گفت: ظرفیت نخبگانی باید بهدرستی شناخته و سازماندهی شود تا در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه «هر کسی که دل در گرو انقلاب دارد باید پای کار بیاید»، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند جهاد علمی، گفتمانسازی و تلاش برای تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی هستیم.
براتی افزود: تفکر بسیجی پیشران حرکت کشور است و اگر گفتمان خدمت، امید، مقاومت و پیشرفت در جامعه تقویت شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
وی گفت: دفاع از دستاوردهای انقلاب، خدمترسانی به مردم و حضور در میدان حل مسائل، وظیفه امروز بسیجیان است.
وی با اشاره به نقشآفرینی بسیج در بحرانهای مختلف اظهار داشت: در سیل، زلزله و حوادث گوناگون، بسیجیان نخستین نیروهایی بودند که پای کار آمدند؛ همانگونه که شهید «طهرانچی» و شهید «سلامی» با حضور بیوقفه در میدان خدمت، الگوی ماندگار مردمداری و ایثار شدند.
جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در امور اقشار بسیج تأکید کرد: نباید از تلاش شبانهروزی برای حل مشکلات مردم خسته شویم. اگر با همدلی و روحیه جهادی ادامه دهیم، به قلههای افتخار خواهیم رسید.
