براتی: تفکر بسیجی پیشران حرکت کشور است

بجنورد- جانشین فرماندهی سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در امور اقشار بسیج گفت: با تقویت گفتمان خدمت، امید، مقاومت و پیشرفت در جامعه، می‌توان بخش بزرگی از مشکلات کشور را برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد براتی صبح سه‌شنبه در جمع مدیران حراست دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی اظهار کرد: امروز کشور برای عبور از چالش‌ها نیازمند حضور فعال، مؤثر و آگاهانه نیروهای مؤمن و انقلابی است.

جانشین فرماندهی سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در امور اقشار بسیج با بیان اینکه حدود سه‌هزار نخبه بسیجی در استان شناسایی شده‌اند، گفت: ظرفیت نخبگانی باید به‌درستی شناخته و سازماندهی شود تا در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه «هر کسی که دل در گرو انقلاب دارد باید پای کار بیاید»، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند جهاد علمی، گفتمان‌سازی و تلاش برای تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی هستیم.

براتی افزود: تفکر بسیجی پیشران حرکت کشور است و اگر گفتمان خدمت، امید، مقاومت و پیشرفت در جامعه تقویت شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

وی گفت: دفاع از دستاوردهای انقلاب، خدمت‌رسانی به مردم و حضور در میدان حل مسائل، وظیفه امروز بسیجیان است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در بحران‌های مختلف اظهار داشت: در سیل، زلزله و حوادث گوناگون، بسیجیان نخستین نیروهایی بودند که پای کار آمدند؛ همان‌گونه که شهید «طهرانچی» و شهید «سلامی» با حضور بی‌وقفه در میدان خدمت، الگوی ماندگار مردم‌داری و ایثار شدند.

جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در امور اقشار بسیج تأکید کرد: نباید از تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکلات مردم خسته شویم. اگر با همدلی و روحیه جهادی ادامه دهیم، به قله‌های افتخار خواهیم رسید.

