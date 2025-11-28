سرهنگ غلامی: پلیس ۴۰ سارق و مالخر را در بجنورد دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ محمد غلامی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در شهرستان بجنورد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به شناسایی اعضای این باندها افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، ۴۰ نفر سارق و مالخر را دستگیر کردند که در این عملیات ۲۳۹ فقره انواع سرقت نیز کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: سرقت از اماکن خصوصی و دولتی، منازل، مغازه‌ها، خودرو و موتورسیکلت از جمله جرایم ارتکابی متهمان بوده است.

غلامی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و مقابله با سارقان همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا از وقوع جرم پیشگیری شود.