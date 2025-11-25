به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اسکارلت جوهانسون در فیلم بعدی «جن‌گیر» کمپانی یونیورسال بازی خواهد کرد.

مایک فلانگان نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی جدیدترین قسمت از این مجموعه را که از آن به عنوان «نگاهی نو و رادیکال» به این اثر یاد شده، بر عهده خواهد داشت.

فیلم اصلی «جن‌گیر» به کارگردانی ویلیام فریدکین داستان مادری (با بازی الن برستین) را تصویر می‌کرد که ۲ کشیش کاتولیک را برای انجام مراسم جن‌گیری برای دختر ۱۲ ساله‌اش (لیندا بلر) که توسط شیاطین تسخیر شده بود، استخدام می‌کرد. این فیلم که سال ۱۹۷۳ اکران شد، با فروش جهانی ۴۴۱ میلیون دلاری موفق شد تا ۱۰ نامزدی جایزه اسکار را هم به دست بیاورد تا نشان دهد هم از نظر منتقدان و هم از نظر مخاطبان بسیار موفق بود.

فلانگان که فیلم‌هایی چون «دکتر اسلیپ» و «زندگی چاک» را در کارنامه دارد، از جوهانسون به عنوان بازیگر درخشانی یاد کرد که اجراهای جذابش همیشه واقعی و زمینی به نظر می‌رسد و توانایی بازی در همه نوع فیلم از فیلم‌های ژانر گرفته تا فیلم‌های پرفروش تابستانی را دارد.

یونیورسال سال ۲۰۲۱ با پرداختن مبلغ گزاف ۴۰۰ میلیون دلار توانست حقوق سه‌گانه جدید «جن‌گیر» را به دست آورد اما در اولین فیلم از این سه‌گانه با عنوان «جن‌گیر: مؤمن» در سال ۲۰۲۳ موفق ظاهر نشد. «جن‌گیر: مؤمن» با بازی الن برستین در نقش کریس مک‌نیل ۱۳۶ میلیون دلار در گیشه جهانی فروخت که هرچند فروش بدی نبود اما برای ساخت دنباله کافی به نظر نمی‌رسید.

فیلم «جن‌گیر» جدید در همان دنیای فیلم سال ۱۹۷۳ اتفاق می‌افتد و فیلمبرداری آن در نیویورک انجام خواهد شد. درباره جزئیات طرح داستان و بازیگران دیگر هنوز خبری منتشر نشده است.

جوهانسون به تازگی با «تولد دوباره» هفتمین فیلم از «دنیای ژوراسیک» که تابستان امسال اکران شد و ۸۶۸ میلیون دلار در سطح جهانی فروش داشت، به احیای یک فرنچایز بزرگ دیگر برای یونیورسال کمک کرد. این بازیگر که برای «داستان ازدواج» و «جوجو خرگوشه» نامزد اسکار شده، اوایل امسال برای اولین بار برای ساخت فیلم «النور کبیر» روی صندلی کارگردانی نشست.

فلانگان که از سال ۲۰۰۰ در دنیای فیلم و سینماست، برای ساخت فیلم‌ها و سریال‌هایی در ژانر ترسناک شناخته می‌شود و آثارش از نظر کارگردانی، پرداخت شخصیت و دوری از روش‌های کلیشه‌ای برای ایجاد ترس، با تحسین منتقدان مواجه شده و استیون کینگ و ویلیام فریدکین چندین بار از آثار وی تمجید کرده‌اند.