به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بیلد در گزارشی نوشت: شهرداران آلمان هشدار داده‌اند که اکثر شهرهای این کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند و کسری بودجه شهرها در سال ۲۰۲۵ به ۳۰ میلیارد یورو رسیده است.

توماس کوفن شهردار شهر اسن و عضو حزب دموکرات مسیحی، اعلام کرد تنها ۱۰ شهر از ۳۹۶ شهر و شهرداری نوردراین-وستفالن، بودجه متوازن دارند و بحران مالی، تنها محدود به شهرهای صنعتی سابق نیست.

وی افزود: هزینه‌های پذیرش و ادغام پناهجویان از عوامل اصلی کسری بودجه بوده و مدل رفاه اجتماعی کشور در کنار سیاست‌های مهاجرتی، فشار مالی شدیدی بر شهرها وارد کرده و در اسن، بودجه ۲۰۲۵ که قرار بود متوازن باشد، اکنون با کسری ۱۲۳ میلیون یورویی مواجه است.

شهردار شهر اسن ضمن هشدار درباره تداوم بحران گفت: کمک‌های دولت فدرال برای شهرها ناکافی است. وقتی دولت دیگر قادر به ارائه خدمات پایه‌ای نیست، اعتماد مردم از بین می‌رود.

روزنامه بیلد نوشت: کسری بودجه شهرها و بدهی‌های رو به افزایش مردم، نگرانی‌ها درباره آینده رفاه اجتماعی و دموکراسی در آلمان را تشدید کرده است.