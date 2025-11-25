  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

بحران مالی در آلمان؛ شهرداران از ورشکستگی قریب‌الوقوع خبر می‌دهند

بحران مالی در آلمان؛ شهرداران از ورشکستگی قریب‌الوقوع خبر می‌دهند

یک رسانه آلمانی از بحران مالی گسترده در شهرهای این کشور و کسری بودجه گسترده شهرداری‌ها خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بیلد در گزارشی نوشت: شهرداران آلمان هشدار داده‌اند که اکثر شهرهای این کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند و کسری بودجه شهرها در سال ۲۰۲۵ به ۳۰ میلیارد یورو رسیده است.

توماس کوفن شهردار شهر اسن و عضو حزب دموکرات مسیحی، اعلام کرد تنها ۱۰ شهر از ۳۹۶ شهر و شهرداری نوردراین-وستفالن، بودجه متوازن دارند و بحران مالی، تنها محدود به شهرهای صنعتی سابق نیست.

وی افزود: هزینه‌های پذیرش و ادغام پناهجویان از عوامل اصلی کسری بودجه بوده و مدل رفاه اجتماعی کشور در کنار سیاست‌های مهاجرتی، فشار مالی شدیدی بر شهرها وارد کرده و در اسن، بودجه ۲۰۲۵ که قرار بود متوازن باشد، اکنون با کسری ۱۲۳ میلیون یورویی مواجه است.

شهردار شهر اسن ضمن هشدار درباره تداوم بحران گفت: کمک‌های دولت فدرال برای شهرها ناکافی است. وقتی دولت دیگر قادر به ارائه خدمات پایه‌ای نیست، اعتماد مردم از بین می‌رود.

روزنامه بیلد نوشت: کسری بودجه شهرها و بدهی‌های رو به افزایش مردم، نگرانی‌ها درباره آینده رفاه اجتماعی و دموکراسی در آلمان را تشدید کرده است.

کد خبر 6667592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها